PSG–Barca összecsapás koronázza meg az estét – sport a tévében

Élő sportközvetítések a magyar televíziókban október 20-án, kedden:
M4 Sport
17.00: Futsal, világbajnoki selejtező, Örményország-Magyarország
19.30. Torna, világbajnokság, férfi csapatverseny, döntő
Sport 1
14.00: Labdarúgás, UEFA Ifjúsági Liga, Paris Saint-Germain - FC Barcelona
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, FK Szabah-Borussia Dortmund
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Paris Saint-Germain - FC Barcelona
Sport 2
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Fenerbahce-Slavia Praha
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Manchester City-AEK Athén
Eurosport 1
14.00 és 20.00: Sznúker, északír bajnokság
Spíler 1
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Nasszr - Neom SC
Spíler 2
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ettifak - al-Ittihad
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol negyedosztály, Gillingham-Port Vale