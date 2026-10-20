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Nyitókép: Rost-9D/Getty Images

PSG–Barca összecsapás koronázza meg az estét – sport a tévében

Infostart / MTI

De a torna világbajnokság féri csapatdöntője is hozhat még izgalmas perceket a nézőknek.

Élő sportközvetítések a magyar televíziókban október 20-án, kedden:

M4 Sport

17.00: Futsal, világbajnoki selejtező, Örményország-Magyarország

19.30. Torna, világbajnokság, férfi csapatverseny, döntő

Sport 1

14.00: Labdarúgás, UEFA Ifjúsági Liga, Paris Saint-Germain - FC Barcelona

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, FK Szabah-Borussia Dortmund

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Paris Saint-Germain - FC Barcelona

Sport 2

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Fenerbahce-Slavia Praha

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Manchester City-AEK Athén

Eurosport 1

14.00 és 20.00: Sznúker, északír bajnokság

Spíler 1

19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Nasszr - Neom SC

Spíler 2

19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ettifak - al-Ittihad

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol negyedosztály, Gillingham-Port Vale

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Kezdőlap    Sport    PSG–Barca összecsapás koronázza meg az estét – sport a tévében

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Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)
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Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar november 6-án Johannes Brahms két megrendítő művével emlékezik egykori főzeneigazgatójára, a tíz éve elhunyt Kocsis Zoltánra a Müpában. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló, megbékélést és reményt sugárzó hangversenyen Pasztircsák Polina és Julian Orlishausen énekli a szólókat.
VIDEÓ
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
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Szűcs Anita
a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének docense
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Jön az MNB kamatdöntése - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

Továbbra is az AI-vállalatok és az iráni konfliktus fejleményei vannak a nemzetközi befektetői figyelem középpontjában, de idehaza is lesznek izgalmas dolgok: 14 órakor érkezik ugyanis az MNB kamatdöntése, és várhatóan a 2027-es költségvetési tervezetet is bemutatja a kormány, miután tegnap Magyar Péter már ismertette azt nagyvonalakban. Külföldön a szeptemberi német termelői árindexet publikálják, míg az Egyesült Államokból 14:30-kor a szeptemberi lakásépítési statisztikák érkeznek. Egyelőre rossz a hangulat az európai piacokon, a magyar tőzsde is esik. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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BBC
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