Elhunyt a neves magyar sportújságíró

Szekeres István 1969-től dolgozott a Népsportnál, majd a jogutód Nemzeti Sportnál egészen 1994-ig. Gyakornok, munkatárs, rovatvezető-helyettes, rovatvezető, szerkesztő, majd főszerkesztő-helyettes volt, 1989-ben pedig a Nemzeti Sport első megválasztott főszerkesztője lett, később főmunkatársa. A Nemzeti Sportot elhagyva a Magyar Hírlapnál és A Színes Sportnál dolgozott.

A Magyar Birkózók Szövetségében 1984-től 2014-ig elnökségi tag, sajtófőnök, 2009 és 2013 között főtitkár, a grundbirkózás kitalálója. 1991 és 2007 között a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, 1993-tól a Magyar Sportújságírók Szövetségének első alelnöke, majd 2002-től 2007-ig elnöke volt.

Hat nyári és két téli olimpiáról, 73 világ-, illetve Európa-bajnokságról tudósított, ebből 58-szor szeretett sportágában, a birkózásban, amelynek 1974-ben elkészítette az első nemzetközi, illetve európai ranglistáját, 1985-ben pedig ő kapott megbízást a hivatalos világranglista évenkénti elkészítésére.

Több birkózással kapcsolatos könyvet írt (Hegedűs Csaba, Karfiolfülűek Klubja, 100 év szövetségben, Polyák, az évszázad birkózója), utóbbiért a Magyar Olimpiai Bizottságtól nívódíjat kapott.

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége 2017-ben Aranytoll-díjjal, a Magyar Sportújságírók Szövetsége 2018-ban pedig Életmű-díjjal ismerte el munkásságát.