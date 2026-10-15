ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.61
usd:
324.26
bux:
144454.77
2026. október 15. csütörtök Teréz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA elnöke beszédet mond az európai labdarúgóklubokat tömörítő szervezet (ECA) közgyűlésén a Várkert Bazár előadótermében 2023.március 27-én.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Úgy fest, komoly kihívót kapott Gianni Infantino

Infostart

Az európai labdarúgás vezetői egyre biztosabbak abban, hogy találnak majd olyan jelöltet, aki elindul Gianni Infantino ellen a jövő évi FIFA-elnökválasztáson. Az angol és a német labdarúgó-szövetség elnökei egy három és fél órás tanácsülést követően megkérdőjelezték Infantino alkalmasságát a szervezet vezetésére.

Infantino a FIFA 37 tagú végrehajtó bizottságának régóta várt ülését azzal nyitotta, hogy bocsánatot kért, amiért nem egyeztetett velük a világbajnokság jogainak eladására vonatkozó – azóta elvetett – tervéről. Ugyanakkor számos kérdésre – amelyeket az európai labdarúgó-szövetségek tettek fel különböző témákban – nem adott választ. Ezek közé tartozott a „FIFA Forward Enterprise” (FFE) javaslat, Donald Trump FIFA-békedíja, valamint Folarin Balogun esete is, akinek világbajnokságról szóló eltiltását az amerikai elnök közbenjárását követően törölték el.

Infantino bocsánatkérése után egy amerikai ügyvédi iroda tartott 30 perces prezentációt az FFE-ről; ők a 20 milliárd dolláros (15,1 milliárd fontos) cégértékelést, valamint a 20 százalékos részesedés Thrive Capital részére történő tervezett értékesítését a FIFA számára előnyös üzletként állították be. Az ügyvédek azonban anélkül távoztak az ülésről, hogy bármilyen kérdésre válaszoltak volna, ami sok jelenlévőben váltott ki bosszúságot.

„Gianni számára az volt a fő cél, hogy túlélje ezt az ülést, semmi más” – nyilatkozta a Guardiannek a tanács egyik tagja.

A tanács tagjainak sikerült elhalasztaniuk egy olyan FIFA-javaslat tárgyalását, amely a fegyelmi szabályzat módosítását célozta volna: a tervezet eltörölte volna annak lehetőségét, hogy a közvetlen piros lapot kapó játékosok büntetését utólag visszavonják. A döntést addig halasztották, amíg több információt nem kapnak Balogun ügyéről. Infantino ígéretet tett arra, hogy a december 16-i, dohai ülésig – amelyre már a márciusi elnökválasztás november 18-i jelölési határidejét követően kerül sor – megadja a kért tájékoztatást.

Azzal kapcsolatban, hogy újraosztják-e idén a FIFA-békedíjat, vagy Trump marad az egyetlen díjazott, a FIFA társadalmi felelősségvállalási bizottsága dönt majd. Emellett Szalman bin Ibrahim al-Kalifa sejk, az Ázsiai Labdarúgó-szövetség elnöke kapott megbízást egy új, az irányítási reformokat vizsgáló bizottság vezetésére. Ezenkívül azonban az ülés érdemi válaszok nélkül zárult, ami nagy csalódást okozott Debbie Hewittnek, az angol labdarúgó-szövetség (FA) elnökének.

„Semmire sem kaptunk választ azok közül a kérdések közül, amelyeket kifejezetten feltettünk” – mondta Hewitt. – Úgy vélem, Infantinónak válaszolnia kell ezekre a kérdésekre; ha pedig nem teszi, akkor alkalmatlan a FIFA elnöki tisztségére. Ezt fogalmaztuk meg az ülésen is.” A Német Labdarúgó-szövetség elnöke, Bernd Neuendorf még tovább ment, és a FIFA adminisztrációjának teljes körű reformját sürgette; reményei szerint ez a kérdés Szalman sejk irányítása alatt álló kormányzási bizottság hatáskörébe fog tartozni.

„A teljes adminisztrációt és az egész irányítási rendszert meg kell reformálni” – mondta Neuendorf. – „Ám számomra teljesen egyértelmű, hogy ez nem valósítható meg, amíg Gianni felelős pozíciót tölt be a FIFA-nál. Véleményem szerint tehát teljes újrakezdésre van szükség, a FIFA-t képviselő személyek szintjén egyfajta politikai újrakezdésre. Igaz, bocsánatot kért, de nem éreztem úgy, hogy ez a bocsánatkérés a teljes FFE-projektre vonatkozott volna. Benyomásom szerint csupán azért kért elnézést, mert az ügyet nem terjesztették a tanács elé, és senkit sem vontak be a folyamatba.”

Neuendorf azt is kijelentette: „teljesen biztos” abban, hogy találnak majd egy alternatív jelöltet Infantino kihívójaként. Ezt az álláspontot az UEFA vezető tisztségviselői is osztják; ők arra számítanak, hogy a jelöltség bejelentésére csak későn kerül sor, így a FIFA-nak kevesebb ideje marad arra, hogy megfúrja az indulást.

A három érintett kontinentális szövetség elnöke – Aleksander Čeferin (UEFA), Victor Montagliani (CONCACAF) és Szalmán sejk –, akik korábban Infantino távozását követelték, jelezték, hogy ők maguk nem indulnak; emellett elvetették azokat a felvetéseket is, miszerint olyan ismert személyiségek, mint Arsène Wenger vagy Michele Kang jelöltethetnék magukat.

A tanács jóváhagyta azt a javaslatot, amely a FIFA pénzügyi tartalékaiból 3,5 milliárd dollárt osztana szét; ez azt jelentené, hogy a következő négyéves ciklusban minden nemzeti szövetség 3,5 millió dollár támogatásban részesülne. Úgy tudni, Montagliani is kritikát fogalmazott meg Infantinóval szemben, ám a FIFA elnöke határozott támogatást kapott az ázsiai és afrikai tanácstagoktól.

„Biztos vagyok benne, hogy Gianni Infantino a megfelelő elnök – nyilatkozta Ahmed Yahya, a Mauritániai Labdarúgó-szövetség elnöke. – A többség azt szeretné, ha Gianni Infantino maradna. Miután a javaslatot végül visszavonták, Gianni Infantino elnök bocsánatot kért a végrehajtó bizottság tagjaitól. Ezt követően érdemi vita zajlott, amelynek során az ügyet lényegében levették napirendről.”

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Úgy fest, komoly kihívót kapott Gianni Infantino

fifa

elnökjelöltség

gianni infantino

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Újra ki kell találni Európa helyét a világgazdaságban – az EU-csúcsról posztolt az ET elnöke

Újra ki kell találni Európa helyét a világgazdaságban – az EU-csúcsról posztolt az ET elnöke

Az európai vállalkozásoknak képesnek kell lenniük arra, hogy tisztességes feltételek mellett versenyezzenek – jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben csütörtökön.
 

Határozott üzenettel érkezett Magyar Péter az uniós csúcsra

Magyar Péter Brüsszelből üzent

Energiadrágulás és költségvetési csata: nagy a tét az uniós csúcson

Magyar Péter videón üzent, máris találkozott Robert Ficóval is Brüsszelben

Szlovákia kimaradna az újabb Ukrajnának nyújtandó uniós hitelből

Uniós bíróság: Magyarország megsértette az uniós jogot

VIDEÓ
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.16. péntek, 18:00
Keleti Arthur
kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Stabilan tartja magát a forint - Megvették a magyar állampapírokat

Stabilan tartja magát a forint - Megvették a magyar állampapírokat

Kisebb hullámokat produkált a forint árfolyama a csütörtöki kereskedésben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elindult a keresztféléves felvételi: eddig jelentkezhetnek a diákok, mutatjuk a legfontosabb határidőket

Elindult a keresztféléves felvételi: eddig jelentkezhetnek a diákok, mutatjuk a legfontosabb határidőket

A felvételi teljes folyamata online zajlik, a jelentkezést pedig határidőig hitelesíteni is kell.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls off livestream of Fort Hood attacker's execution by firing squad

Trump calls off livestream of Fort Hood attacker's execution by firing squad

Trump said some would "rather not watch" the killing of Nidal Hasan, the first military execution in over 60 years.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 15. 20:02
„Nagymamám lehetne” – pikáns párosítás az asztalitenisz-Eb-n
2026. október 15. 19:08
Továbbra is kérdéses, mikor térhet vissza Szoboszlai Dominik
×
×