Úgy fest, komoly kihívót kapott Gianni Infantino

Infantino a FIFA 37 tagú végrehajtó bizottságának régóta várt ülését azzal nyitotta, hogy bocsánatot kért, amiért nem egyeztetett velük a világbajnokság jogainak eladására vonatkozó – azóta elvetett – tervéről. Ugyanakkor számos kérdésre – amelyeket az európai labdarúgó-szövetségek tettek fel különböző témákban – nem adott választ. Ezek közé tartozott a „FIFA Forward Enterprise” (FFE) javaslat, Donald Trump FIFA-békedíja, valamint Folarin Balogun esete is, akinek világbajnokságról szóló eltiltását az amerikai elnök közbenjárását követően törölték el.

Infantino bocsánatkérése után egy amerikai ügyvédi iroda tartott 30 perces prezentációt az FFE-ről; ők a 20 milliárd dolláros (15,1 milliárd fontos) cégértékelést, valamint a 20 százalékos részesedés Thrive Capital részére történő tervezett értékesítését a FIFA számára előnyös üzletként állították be. Az ügyvédek azonban anélkül távoztak az ülésről, hogy bármilyen kérdésre válaszoltak volna, ami sok jelenlévőben váltott ki bosszúságot.

„Gianni számára az volt a fő cél, hogy túlélje ezt az ülést, semmi más” – nyilatkozta a Guardiannek a tanács egyik tagja.

A tanács tagjainak sikerült elhalasztaniuk egy olyan FIFA-javaslat tárgyalását, amely a fegyelmi szabályzat módosítását célozta volna: a tervezet eltörölte volna annak lehetőségét, hogy a közvetlen piros lapot kapó játékosok büntetését utólag visszavonják. A döntést addig halasztották, amíg több információt nem kapnak Balogun ügyéről. Infantino ígéretet tett arra, hogy a december 16-i, dohai ülésig – amelyre már a márciusi elnökválasztás november 18-i jelölési határidejét követően kerül sor – megadja a kért tájékoztatást.

Azzal kapcsolatban, hogy újraosztják-e idén a FIFA-békedíjat, vagy Trump marad az egyetlen díjazott, a FIFA társadalmi felelősségvállalási bizottsága dönt majd. Emellett Szalman bin Ibrahim al-Kalifa sejk, az Ázsiai Labdarúgó-szövetség elnöke kapott megbízást egy új, az irányítási reformokat vizsgáló bizottság vezetésére. Ezenkívül azonban az ülés érdemi válaszok nélkül zárult, ami nagy csalódást okozott Debbie Hewittnek, az angol labdarúgó-szövetség (FA) elnökének.

„Semmire sem kaptunk választ azok közül a kérdések közül, amelyeket kifejezetten feltettünk” – mondta Hewitt. – Úgy vélem, Infantinónak válaszolnia kell ezekre a kérdésekre; ha pedig nem teszi, akkor alkalmatlan a FIFA elnöki tisztségére. Ezt fogalmaztuk meg az ülésen is.” A Német Labdarúgó-szövetség elnöke, Bernd Neuendorf még tovább ment, és a FIFA adminisztrációjának teljes körű reformját sürgette; reményei szerint ez a kérdés Szalman sejk irányítása alatt álló kormányzási bizottság hatáskörébe fog tartozni.

„A teljes adminisztrációt és az egész irányítási rendszert meg kell reformálni” – mondta Neuendorf. – „Ám számomra teljesen egyértelmű, hogy ez nem valósítható meg, amíg Gianni felelős pozíciót tölt be a FIFA-nál. Véleményem szerint tehát teljes újrakezdésre van szükség, a FIFA-t képviselő személyek szintjén egyfajta politikai újrakezdésre. Igaz, bocsánatot kért, de nem éreztem úgy, hogy ez a bocsánatkérés a teljes FFE-projektre vonatkozott volna. Benyomásom szerint csupán azért kért elnézést, mert az ügyet nem terjesztették a tanács elé, és senkit sem vontak be a folyamatba.”

Neuendorf azt is kijelentette: „teljesen biztos” abban, hogy találnak majd egy alternatív jelöltet Infantino kihívójaként. Ezt az álláspontot az UEFA vezető tisztségviselői is osztják; ők arra számítanak, hogy a jelöltség bejelentésére csak későn kerül sor, így a FIFA-nak kevesebb ideje marad arra, hogy megfúrja az indulást.

A három érintett kontinentális szövetség elnöke – Aleksander Čeferin (UEFA), Victor Montagliani (CONCACAF) és Szalmán sejk –, akik korábban Infantino távozását követelték, jelezték, hogy ők maguk nem indulnak; emellett elvetették azokat a felvetéseket is, miszerint olyan ismert személyiségek, mint Arsène Wenger vagy Michele Kang jelöltethetnék magukat.

A tanács jóváhagyta azt a javaslatot, amely a FIFA pénzügyi tartalékaiból 3,5 milliárd dollárt osztana szét; ez azt jelentené, hogy a következő négyéves ciklusban minden nemzeti szövetség 3,5 millió dollár támogatásban részesülne. Úgy tudni, Montagliani is kritikát fogalmazott meg Infantinóval szemben, ám a FIFA elnöke határozott támogatást kapott az ázsiai és afrikai tanácstagoktól.

„Biztos vagyok benne, hogy Gianni Infantino a megfelelő elnök – nyilatkozta Ahmed Yahya, a Mauritániai Labdarúgó-szövetség elnöke. – A többség azt szeretné, ha Gianni Infantino maradna. Miután a javaslatot végül visszavonták, Gianni Infantino elnök bocsánatot kért a végrehajtó bizottság tagjaitól. Ezt követően érdemi vita zajlott, amelynek során az ügyet lényegében levették napirendről.”