Novak Djokovic megállíthatatlan

A 39 éves szerb klasszis az ausztrál Alex De Minaurral csapott össze a keddi fináléban, és több mint egy óra alatt 7:6-ra hozta a küzdelmes nyitószettet. Ötödik helyen kiemelt riválisa ezután ápolást kért az öltözőben, majd miután megnyerte adogatójátékát, jelezte, hogy nem tudja folytatni a mérkőzést.

A 102. trófeáját begyűjtő Djokovic 2015 óta először szerepelt Pekingben, ahol ez volt a 34. győzelme, és ahol még sosem kapott ki. Az Open érában előzőleg Rafael Nadal volt a vonatkozó csúcs birtokosa: a már visszavonult spanyol legenda a Roland Garroson 31 győztes meccs után veszített először.

A belgrádi klasszis tavaly novemberi, athéni diadala után ünnepelhetett ismét tornagyőzelmet, és az örökranglistán már csak a svájci Roger Federer (103) és az amerikai Jimmy Connors (109) előzi meg őt.