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Sivák Zsófia fotográfus, a Capa-nagydíj idei díjazottja (j) a budapesti Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban rendezett prezentáción és eredményhirdetésén 2026. október 28-án. Mellette Sári Zsolt, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkára (k) és David Campany, az International Center of Photography kreatív igazgatója (b).
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Sivák Zsófia nyerte el a Capa-nagydíjat – képek

Infostart / MTI

Az elismerést a világhírű, magyar származású fotográfus születésének 113. évfordulójához kapcsolódva adták át szerdán Budapesten.

Sivák Zsófia nyerte el idén Hitel nincs című, a vidéki kocsmák világát vizsgáló munkájával a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ által alapított Capa-nagydíjat.

Sári Zsolt, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkára a Capa Központban tartott díjátadón kiemelte: a fotográfia története azok története, akik elindulnak, hogy megismerjenek másokat, és olyasmit mutatnak meg a világból, amit nélkülük talán észre sem vennénk.

Hozzátette, az öt döntős – Sivák Zsófia mellett a Balázs Zsolt és Sióréti Gábor alkotta Depth of Field Narrative Group (DNG), Melegh Noémi Napsugár, Pályi Zsófia és Váradi Viktor – saját történeteiken keresztül hozzánk is közelebb hoztak más embereket, közösségeket és élethelyzeteket.

Ahhoz, hogy ezek a történetek ne csak megszülessenek, hanem szélesebb közönséghez is eljussanak, szükség van a Capa-nagydíjhoz hasonló kezdeményezésekre – emelte ki.

A 2014-ben alapított, többéves szünet után újraindított, ötmillió forint összdíjazású elismerés az idén először nemzetközi bemutatkozási lehetőséggel is kiegészül, a győztes 2027-ben a bécsi Galerie Krinzinger kiállítóhelyén mutathatja be munkáját, és egyhónapos alkotói programon vehet részt az osztrák fővárosban.

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Kezdőlap    Kultúra    Sivák Zsófia nyerte el a Capa-nagydíjat – képek

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