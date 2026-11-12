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Oroszország nemzeti zászlója egy épület tetején.
Nyitókép: Pexels

Elhunyt Oroszország amerikai nagykövete

Infostart / MTI

Alekszandr Darcsijev Magyarországon született 1960-ban, 1992 óta látott el feladatokat az orosz diplomáciában.

Életének 67. évében elhunyt Alekszandr Darcsijev, Oroszország egyesült államokbeli nagykövete – közölte az orosz külügyminisztérium szerda este a Telegram-csatornáján.

A tárca az orosz külpolitika egyik legfontosabb területén dolgozó diplomatát, aki 2025 márciusa óta töltötte be posztját az amerikai fővárosban, kiemelkedő szakemberként és kiváló Amerika-szakértőként jellemezte.

Az 1960-ban Magyarországon született Alekszandr Nyikityics Darcsijev 1992 óta dolgozott az orosz diplomáciai tárcánál, ahol a központi apparátusban és külföldön is töltött be beosztásokat. Volt egyebek között a washingtoni orosz nagykövetség követ-tanácsosa és az észak-amerikai főosztály igazgatója is. 2014 és 2021 között Oroszország Kanadában működő diplomáciai képviseletének vezetője volt.

Az orosz külügyminisztérium legmélyebb részvétét fejezte ki a diplomata családtagjainak és a hozzátartozóinak.

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