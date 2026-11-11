A Kennedy család bírósághoz fordult a Washingtonba tervezett diadalív miatt

A Kennedy család tagjai arra hivatkoznak, hogy a 76 méter magasra tervezett építmény „visszafordíthatatlanul elcsúfítja és megkárosítja" a családhoz tartozó sírok és emlékhelyek, illetve a több százezer elesett katona emlékműveinek "történelmi jelentőségű látképét" az Arlington nemzeti katonai temetőben.

A diadalív megépítése „véglegesen háttérbe szorítaná" a Kennedy család tagjainak sírhelyeit, amelyeket „az utódok ezentúl már soha nem tudnának úgy értékelni, mint korábban, ahogyan az mindig is a család szándéka lett volna" – érveltek a beadványban, amelyhez a Kennedy család kilenc tagja – Robert F. Kennedy és Edward M. Kennedy egykori szenátor több gyereke és unokája – csatlakozott.

Davis Ingle fehér házi szóvivő közölte: sajnálatosnak tartják, hogy a Kennedy család néhány tagja is beszállt a diadalív elleni jogi csatározásba, hiszen a projekt célja éppen az, hogy tisztelettel adózzanak az Arlington temetőben nyugvő hősök emléke előtt.

Trump a párizsi diadalívből merített ihletet, de a washingtoni annál jóval magasabb lenne a tervek szerint. A leendő diadalív része annak a grandiózus tervnek, amely alapján az elnök jelentősen átalakítaná Washingtonban a reprezentatív középületek és műemlékek együttesét és azzal együtt a városképet is. Része a tervnek a Fehér Ház lebontott keleti szárnya helyén felépítendő hatalmas bálterem is.

November elején egy bíró két hétre felfüggesztette a diadalív projektjét, amíg megvizsgálják, nem ütközik-e jogi akadályokba az építkezés. A projekt ellen már Washington és a szomszédos Virginia állam is jogi lépéseket tett.