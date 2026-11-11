ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365
usd:
327.69
bux:
145066.72
2026. november 11. szerda Márton
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök beszél egy republikánus kampányrendezvényen a Dél-Karolina állambeli Pendletonban 2026. október 21-én. Az Egyesült Államokban november 3-án tartják az úgynevezett félidõs kongresszusi választást, amelyen a képviselõház mind a 435 tagját újraválasztják, valamint a szenátus száz helyének harmadára választanak szenátort. A félidõs elnevezés az elnöki ciklus félidejére utal.
Nyitókép: Mike Stewart

A Kennedy család bírósághoz fordult a Washingtonba tervezett diadalív miatt

Infostart / MTI

John F. Kennedy egykori amerikai elnök családtagjai bírósági beadványban kérvényezték helyi idő szerint kedden, hogy Donald Trump ne építhesse meg a Washingtonba tervezett monumentális diadalívet.

A Kennedy család tagjai arra hivatkoznak, hogy a 76 méter magasra tervezett építmény „visszafordíthatatlanul elcsúfítja és megkárosítja" a családhoz tartozó sírok és emlékhelyek, illetve a több százezer elesett katona emlékműveinek "történelmi jelentőségű látképét" az Arlington nemzeti katonai temetőben.

A diadalív megépítése „véglegesen háttérbe szorítaná" a Kennedy család tagjainak sírhelyeit, amelyeket „az utódok ezentúl már soha nem tudnának úgy értékelni, mint korábban, ahogyan az mindig is a család szándéka lett volna" – érveltek a beadványban, amelyhez a Kennedy család kilenc tagja – Robert F. Kennedy és Edward M. Kennedy egykori szenátor több gyereke és unokája – csatlakozott.

Davis Ingle fehér házi szóvivő közölte: sajnálatosnak tartják, hogy a Kennedy család néhány tagja is beszállt a diadalív elleni jogi csatározásba, hiszen a projekt célja éppen az, hogy tisztelettel adózzanak az Arlington temetőben nyugvő hősök emléke előtt.

Trump a párizsi diadalívből merített ihletet, de a washingtoni annál jóval magasabb lenne a tervek szerint. A leendő diadalív része annak a grandiózus tervnek, amely alapján az elnök jelentősen átalakítaná Washingtonban a reprezentatív középületek és műemlékek együttesét és azzal együtt a városképet is. Része a tervnek a Fehér Ház lebontott keleti szárnya helyén felépítendő hatalmas bálterem is.

November elején egy bíró két hétre felfüggesztette a diadalív projektjét, amíg megvizsgálják, nem ütközik-e jogi akadályokba az építkezés. A projekt ellen már Washington és a szomszédos Virginia állam is jogi lépéseket tett.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    A Kennedy család bírósághoz fordult a Washingtonba tervezett diadalív miatt

washington

donald trump

diadalív

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Európa továbbra is Marokkóra támaszkodik
Hogyan tovább a migráció elleni küzdelemben?

Európa továbbra is Marokkóra támaszkodik
Három hónappal azután, hogy migránsok tömegei érkeztek Marokkóból a spanyol fennhatóság alatt álló Ceutába, Marokkó igyekszik bizonyítani, hogy megbízható partnere az Európai Uniónak – erről ír a Migrációkutató Intézet Fókuszpont című elemzése. Ennek részleteiről Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője beszélt az InfoRádióban.
Dul Zoltán: minden hetedik embert érint az üres háziorvosi praxisok problémája

Dul Zoltán: minden hetedik embert érint az üres háziorvosi praxisok problémája

A háziorvosi körzetek csaknem egyötödében nincs háziorvos, van, ahol 22 éve nincs, 220 településtől pedig fél óra az út a sürgősségire – derül ki abból az interaktív térképből, ami a hazai alapellátás súlyos problémáit teszi láthatóvá. Dul Zoltán fogorvos, egészségügyi menedzser, bioinformatikus, a Praxistérkép készítője az InfoRádióban nyilatkozott.
VIDEÓ
Halál a futballpályán: megelőzhető a tragédia? Pánics Gergely, Inforádió, Aréna
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.11. szerda, 18:00
Tálas Péter
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Óvóhelyre küldték a lakosságot a NATO keleti szárnyán, titkos diplomáciai csatornát lepleztek le - Háborús híreink szerdán

Óvóhelyre küldték a lakosságot a NATO keleti szárnyán, titkos diplomáciai csatornát lepleztek le - Háborús híreink szerdán

Drónok miatt riasztották a NATO vadászgépeit és óvóhelyre küldték a lakosságot a balti államokban szerda reggel, miközben súlyos csapások érték Oroszország északnyugati részét és több ukrán várost is. A Leningrádi terület felett legalább 150 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem, a támadások tüzet és transzformátor-vészleállást okoztak Oroszország második legnagyobb kikötőjében, Uszty-Lugában. Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal volt vezetője a Kyiv Independent szerint "aggasztó" informális kommunikációs csatornát tartott fenn Donald Trump amerikai elnök korábbi kabinetfőnökével, Susie Wiles-zal, ami többet ártott, mint használt az ukrán-amerikai kapcsolatoknak. Ma folytatódnak Abu-Dzabiban az amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalások. Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elhunyt Marika néni, a rábaközi perec mestere: generációkon át őrizte a különleges magyar sütemény titkát

Elhunyt Marika néni, a rábaközi perec mestere: generációkon át őrizte a különleges magyar sütemény titkát

Szomorú hírt közölt a Hagyományos Rábaközi Perec közösségi oldala: elhunyt Csepregi Istvánné Marika néni, a rábaközi perec egyik ismert készítője.

BBC
Business Sport Travel Science
Three Iran-backed suspects plotted attacks including RAF Fairford incident, US says

Three Iran-backed suspects plotted attacks including RAF Fairford incident, US says

The US Department of Justice says the men were involved in a string of plots, including a major incident near the UK airbase that is used by US armed forces.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 11. 10:42
Orbán Viktor így értékeli Magyar Péter berlini tárgyalásait
2026. november 11. 09:25
Hogyan tovább a migráció elleni küzdelemben? Európa továbbra is Marokkóra támaszkodik
×
×