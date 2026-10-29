Elhunyt a Rózsaszín Párduc híres színésznője

Elke Sommer német színésznő, aki Hollywoodban is befutott: többek közt a Rózsaszín Párduc második részében és A díj című kémfilmben is feltűnt Paul Newman partnereként – ez utóbbiért Golden Globe-ot is kapott. A színésznő Los Angelesben halt meg szívelégtelenség következtében – írja a Page Six.

Sommer Berlinben született 1940-ben, a második világháború alatt családjával Erlangenbe evakuálták. Édesapja halála után, 14 évesen Angliába költözött, ahol bébiszitterként dolgozott, és tökéletesítette nyelvtudását. 1958-ban, egy olaszországi nyaralás során fedezte fel a híres olasz rendező, Vittorio De Sica, ami elindította nemzetközi karrierjét. Sommer korának egyik legnépszerűbb pin-up lánya volt, többször pózolt a Playboynak is – számolt be róla a 24.hu.

1959 és 2005 közt közel száz filmben és sorozatban tűnt fel, többek közt a Felügyelő életveszélyben című Rózsaszín Párduc-folytatásban, amelyben Clouseau felügyelő partnere és szerelme volt. De szerepelt a Tíz kicsi indián című Agatha Christie-adaptációban és a Bontóbrigádban is Sharon Tate és Dean Martin oldalán.