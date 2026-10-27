Szállást keres Bécsben? Változás jön, új dologra kell figyelni

Az osztrák főváros lakáspolitikájának egyik központi eleme a megfizethető lakhatás biztosítása, ami azt jelenti, hogy a lakásállományt elsősorban lakhatási célra kell megőrizni. A városvezetés álláspontja szerint miközben az önkormányzati és támogatott lakások hozzájárulnak a megfizethető lakhatáshoz, a magánpiacon a kereskedelmi célú rövid távú lakáskiadás ellentétes ezzel, mivel lakásokat von el a helyiektől. Ezért 2027. január 1-jétől új regisztrációs rendszer lép életbe a rövid távú lakáskiadásban (a például az Airbnb-n, a Bookingon és más hasonló felületeken hirdetett lakásoknál), miközben szigorodnak a lakások szálláshellyé való átminősítésének szabályai is.

Az új rendszer értelmében minden szálláskiadónak regisztrálnia kell, függetlenül attól, hogy évente hány alkalommal vagy milyen hosszú időre adja ki az ingatlant. Ezután a város ellenőrzi, hogy az adott lakás kiadható-e egyáltalán rövid távra. Ha igen, az ingatlan egyedi regisztrációs számot kap, amelyet a hirdetésekben is fel kell tüntetni.

Érvényes azonosító nélkül a lakás nem jelenhet meg a szállásközvetítő platformokon. A szabályok megsértése esetén akár ötvenezer eurós bírságot is kiszabhatnak.

Bécs még 2024 júliusában korlátozta évi 90 napra a lakások turisztikai célú rövid távú kiadását – ennél hosszabb időre csak külön engedéllyel lehet lakást kiadni. A város szerint azonban időközben megjelent egy új gyakorlat: egyes – elsősorban üzleti célból ingatlant hasznosító – tulajdonosok szálláshellyé próbálják átminősíteni lakásaikat, így kerülve meg a 90 napos korlátot. 2027-től az átminősítés feltételeit is jelentősen szigorítják. Az új szabályok szerint az épületek általános szintjein lévő hasznos alapterület legalább 80 százalékát továbbra is lakhatási célra kell fenntartani. A klasszikus szállodák és más hagyományos szálláshelyek mentesülhetnek a korlátozás alól.

(A nyitóképen: Lakások a Nordbahnviertelben)