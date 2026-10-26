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Concept de la prison et de la privation de libertĂŠ avec la lumiĂ¨re du jour qui ĂŠclaire lâintĂŠrieur dâune cellule au travers des barreaux de la fenĂŞtre.
Nyitókép: Pict Rider/Getty Images

Rejtélyes halál egy orosz börtönben

Infostart / MTI

Elhunyt Alekszandr Kondratov, a Likvidacija című orosz minisorozat Oroszországban hazaárulás vádjával őrizetbe vett díszlettervezője - közölte hétfőn ügyvédje, Natalja Tihoniova.

"A dolgok jelenlegi állása szerint sem a halál oka, sem pedig a pontos körülmények nem ismertek" - mondta.

A fogvatartottak emberi jogainak védelmével foglalkozó Társadalmi Megfigyelő Bizottság (ONK) a TASZSZ orosz hírügynökségnek arról számolt be, hogy az 52 éves férfi a szívére panaszkodva rosszul lett. A vizsgálati fogdából kórházba szállították, de életét megmenteni már nem tudták.

Kondratov vizsgálati őrizetbe vételét szeptember 9-én rendelte el egy moszkvai bíróság hazaárulás címén. Azt megelőzően kisebb jelentőségű garázdaság miatt indult szabálysértési eljárás keretében állították elő májusban. Akkor elismerte bűnösségét és 15 nap elzárásra ítélték. Azóta több szabálysértési ügyben is előállították, így

több mint 70 napot töltött rácsok mögött.

Kondratov jogvédők szerint 2012 óta élt Kijevben, Oroszországba májusban érkezett, hogy meghosszabbítsa útlevelét, úgy tudni, hogy a beutazáskor vették őrizetbe. Kondratov Oroszországban több díjat is kapott a Likvidacija minisorozatban nyújtott munkásságáért.

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