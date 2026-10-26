Rejtélyes halál egy orosz börtönben

"A dolgok jelenlegi állása szerint sem a halál oka, sem pedig a pontos körülmények nem ismertek" - mondta.

A fogvatartottak emberi jogainak védelmével foglalkozó Társadalmi Megfigyelő Bizottság (ONK) a TASZSZ orosz hírügynökségnek arról számolt be, hogy az 52 éves férfi a szívére panaszkodva rosszul lett. A vizsgálati fogdából kórházba szállították, de életét megmenteni már nem tudták.

Kondratov vizsgálati őrizetbe vételét szeptember 9-én rendelte el egy moszkvai bíróság hazaárulás címén. Azt megelőzően kisebb jelentőségű garázdaság miatt indult szabálysértési eljárás keretében állították elő májusban. Akkor elismerte bűnösségét és 15 nap elzárásra ítélték. Azóta több szabálysértési ügyben is előállították, így

több mint 70 napot töltött rácsok mögött.

Kondratov jogvédők szerint 2012 óta élt Kijevben, Oroszországba májusban érkezett, hogy meghosszabbítsa útlevelét, úgy tudni, hogy a beutazáskor vették őrizetbe. Kondratov Oroszországban több díjat is kapott a Likvidacija minisorozatban nyújtott munkásságáért.