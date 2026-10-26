Moszkvában komoly korlátozást jelentettek be

"Moszkvában a Harmadik Közlekedési Gyűrűn belül október 27-29-én ideiglenes korlátozások léphetnek életbe a mobilinternet működésére vonatkozóan (...) október 27-én és 28-án 11:30-tól a nap folyamán, október 29-én pedig 9:30-tól a nap folyamán" - áll a közleményben.

Az intézkedést biztonsági okokból a Gázexportáló Országok Fóruma (GECF) tagállamai állam- és kormányfőinek nyolcadik csúcstalálkozója, valamint a harmadik Oroszország-Afrika csúcstalálkozó idejére vezetik be.

A korlátozás nem érinti az úgynevezett "fehér listán" szereplő, vagyis a leggyakrabban igénybe vett és szociális szempontból legfontosabb szolgáltatásokat és weboldalakat, valamint a hangtelefon-szolgáltatást, az otthoni internetet és a Wi-Fit.

Korábban Jurij Usakov, az orosz elnök külügyi tanácsadója közölte, hogy

az Oroszország-Afrika csúcstalálkozóra több mint négyezer üzletembert hívtak meg.

A Harmadik Közlekedési Körgyűrű egy jelzőlámpák nélküli körautópálya Moszkvában, a Szadovoje kolco (Kertkörút) és a Moszkvai Körgyűrű (MKAD) között.