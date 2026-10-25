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Nyitókép: Getty Images / Wong Yu Liang

Trump még a vámokba is belenyúlt a választási sikerért

Infostart / MTI

Egy Donald Trump elnök által aláírt rendeletet értelmében az amerikai kormány október végétől mentesít egyes kanadai mezőgazdasági- és erdészeti termékeket az 50 százalékos importvám alól, hogy segítse a Kanadával szomszédos Maine állam republikánus szenátorának újjáválasztás

A döntés oka az, hogy az Egyesült Államok északi részén fekvő, Kanadával szomszédos szövetségi államok, köztük Maine és Michigan viszonya is feszültté vált a szomszédos Kanadával, miután a két ország kölcsönösen vámot vetett ki egymás árucikkeire augusztusban.

Ezért Susan Collins, Maine állam republikánus szenátora - aki szorosnak tűnő küzdelemben áll demokrata párti kihívójával a november 3-án esedékes félidős kongresszusi választásokon – arra kérte Donald Trumpot, hogy foglalkozzon az államában működő vállalatokat és mezőgazdasági termelőket is kellemetlenül érintő szabályozással.

A Trump rendelete értelmében október 30-tól eltörölt vámok segítséget nyújtanak majd a maine-i áfonya-, burgonya-, alma- és hínártermelőknek, akik rá vannak ráutalva a kanadai rétegelt lemezek, egyes papírtermékek és csomagolóanyagok, gépipari termékek, hűtőberendezések, valamint a friss és szárított hínár importjára.

Az intézkedés ellensúlyozására ugyanakkor újabb, egyéb kanadai termékekre vet ki 50 százalékos importvámot az Egyesült Államok; köztük a szőnyegekre, festékekre, a samponokra, a kakaóporra, a fakoporsókra, a jégkrémpálcikákra, a légkondicionáló berendezésekre, a fagyasztóládákra, az íjászfelszerelésekre és a kenukra.

Ron Wyden szenátor, a szenátus pénzügyi bizottságának vezető demokrata párti tagja „Trump elnök kétségbeesett, Susan Collins szenátor politikai karrierjének a megmentésére irányuló kísérletének" nevezte a rendeletet.

A Fehér Ház szóvivője, Matthew Middleton viszont azzal érvelt, hogy az elnök „továbbra is fellép az Egyesült Államok kereskedelmével szemben megnyilvánuló diszkriminatív kanadai politikával szemben", és „tovább pontosítja" a korábban bejelentett vámok hatókörét.

Az amerikai kormány augusztusban vetett ki 50 százalékos importvámot a kanadai árucikkekre 20 milliárd dollár értékben, miután a két ország közötti kereskedelmi tárgyalások kudarcba fulladtak. Kanada a hó végén válaszlépést jelentett be, amellyel szeptember 8-ától 15, 25, illetve 50 százalékos vámot vet ki 700 amerikai importárucikkre 27,6 milliárd kanadai dollár értékben.

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Kezdőlap    Külföld    Trump még a vámokba is belenyúlt a választási sikerért

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