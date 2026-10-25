Oszlatás volt Lisszabonban

Portugália Európa egyik legsúlyosabb lakhatási válságával küzd, mivel az árak 2017 óta több mint megduplázódtak, az új bérleti szerződések bérleti díjai közel megduplázódtak, és a fiatalok tartoznak a leginkább érintettek közé.
Valamivel hajnali 2 óra után több tucat rendőr vonult be a Rossio téren felállított táborba, miután figyelmeztették a tüntetőket, hogy távolítsák el sátraikat, különben azokat lebontják. Egyben azzal fenyegették meg az ellenállókat, hogy engedetlenség vádjával eljárást indítanak ellenük.
A tüntetők több mint száz sátrat állítottak fel a szombati tüntetőmenet után, amelyen több ezer ember vett részt a főváros egyik főutcáján.
Több százan gyűltek össze a tábor védelmére,
miután a rendőrség kedden lebontott egy hasonló táborhelyet ugyanazon a helyen.
A rendőri fellépés "teljesen aránytalan" volt, mivel nem történt közrendzavarás - nyilatkozta Fabian Figueiredo, a Baloldali Blokk parlamenti párt képviselője.
LISBOA: A repressão voltou ás ruas como no tempo do Salazar. Existe um cheiro intenso a bafo— Jorge Roberto ?????? (@jorge195017) October 25, 2026
A tüntetők szerint a háztartásokat emelkedő bérleti díjak és a magasabb megélhetési költségek sújtják. A lakhatás hiánya egyre nagyobb elégedetlenség forrásává válik, leginkább a fiatalok körében.
A portugál Nemzeti Bank becslése szerint országszerte 300 ezer lakás hiányzik, ami Lisszabon teljes lakásállományának felel meg.
A tüntetők azt követelik a kormánytól, hogy vonja vissza azt a törvényjavaslatot, amely megkönnyítené a kilakoltatásokat és megszüntetné a bérleti díjak felső határát az új bérleti szerződések esetében; a javaslat már átment az első parlamenti olvasaton, bár a jobboldali populista Chega (Elég volt!) párt tartózkodott a szavazástól.