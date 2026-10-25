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A lakhatási és megélhetési költségek emelkedését ellensúlyozó kormányzati lépéseket követelnek tüntetõk Lisszabonban 2026. október 24-én.
Nyitókép: Jose Sena Goulao

Oszlatás volt Lisszabonban

Infostart / MTI

A portugál rendőrség vasárnap hajnalban a fővárosban, Lisszabonban felszámolta a lakhatásért tüntetők sátortáborát, több személyt őrizetbe vettek.

Portugália Európa egyik legsúlyosabb lakhatási válságával küzd, mivel az árak 2017 óta több mint megduplázódtak, az új bérleti szerződések bérleti díjai közel megduplázódtak, és a fiatalok tartoznak a leginkább érintettek közé.

Valamivel hajnali 2 óra után több tucat rendőr vonult be a Rossio téren felállított táborba, miután figyelmeztették a tüntetőket, hogy távolítsák el sátraikat, különben azokat lebontják. Egyben azzal fenyegették meg az ellenállókat, hogy engedetlenség vádjával eljárást indítanak ellenük.

Lisszabon, 2026. október 24. A lakhatási és megélhetési költségek emelkedését ellensúlyozó kormányzati lépéseket követelnek tüntetõk Lisszabonban 2026. október 24-én. MTI/EPA/LUSA/Jose Sena Goulao
Lisszabon, 2026. október 24. A lakhatási és megélhetési költségek emelkedését ellensúlyozó kormányzati lépéseket követelnek tüntetõk Lisszabonban 2026. október 24-én. MTI/EPA/LUSA/Jose Sena Goulao

A tüntetők több mint száz sátrat állítottak fel a szombati tüntetőmenet után, amelyen több ezer ember vett részt a főváros egyik főutcáján.

Több százan gyűltek össze a tábor védelmére,

miután a rendőrség kedden lebontott egy hasonló táborhelyet ugyanazon a helyen.

A rendőri fellépés "teljesen aránytalan" volt, mivel nem történt közrendzavarás - nyilatkozta Fabian Figueiredo, a Baloldali Blokk parlamenti párt képviselője.

A tüntetők szerint a háztartásokat emelkedő bérleti díjak és a magasabb megélhetési költségek sújtják. A lakhatás hiánya egyre nagyobb elégedetlenség forrásává válik, leginkább a fiatalok körében.

A portugál Nemzeti Bank becslése szerint országszerte 300 ezer lakás hiányzik, ami Lisszabon teljes lakásállományának felel meg.

A tüntetők azt követelik a kormánytól, hogy vonja vissza azt a törvényjavaslatot, amely megkönnyítené a kilakoltatásokat és megszüntetné a bérleti díjak felső határát az új bérleti szerződések esetében; a javaslat már átment az első parlamenti olvasaton, bár a jobboldali populista Chega (Elég volt!) párt tartózkodott a szavazástól.

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