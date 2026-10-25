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Nyitókép: MTI/AP/ISNA/Amirhoszein Horgui

Ömlik az olaj Dubajnál

Infostart / MTI

Az Irán elleni háborúban találatot kapott egyik olajtanker szivárgása miatt kellett lezárni strandokat az Egyesült Arab Emírségekben - közölte vasárnap az abu-dzabi egészségügyi minisztérium.

Az érintett partszakaszok Sardzsa, Umm al-Kuvain és Rász al-Haima emírségekben vannak Dubaj közelében. A tárca szerint próbálják kordában tartani a szivárgást és megtisztítani a szóban forgó partszakaszokat. Sardzsából napok óta erős olajszagra panaszkodnak a helyi lakosok. A minisztérium közölte, hogy vizsgálják a szag eredetét, de hangsúlyozták, hogy nem áll fenn egészségügyi kockázat.

Wim Zwijnenburg, a PAX holland szervezetnek az Irán elleni háborúra és ennek környezetvédelmi összefüggéseire szakosodott kutatója elmondta a dpa hírügynökségnek, hogy az olaj a panamai zászló alatt közlekedő,

tajvani tulajdonban lévő Gem No 2 tankerből szivárog.

A 330 méter hosszú tankert két hete érte találat, aminek következtében mostanra már mintegy 90 kilométer hosszú olajfolt lebeg a tengeren.

A kereskedelmi hajózási műveleteket felügyelő brit szervezet két hete jelentette a támadást: a találat következtében tűz ütött ki a tartályhajó fedélzetén. A közeli vizeknek rendkívül gazdag az állat- és növényvilága: dugongok, delfinek és tengeri teknősök, emellett a korallzátonyok és mangroveerdők is számos fajnak nyújtanak élőhelyet.

Perzsa-öbölben jelentősen megnövekedett az olajszennyezés mértéke az Irán elleni háború február végi kitörése óta.

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