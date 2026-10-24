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Nyitókép: MTI/EPA/Andrej Cukic

Szerbián a világ szeme – és 16 ezer megfigyelőé

Infostart / MTI

A választásokat 26 hazai és 57 külföldi szervezet képviselői figyelik, a nemzetközi megfigyelők száma 622. A választási bizottság elnöke szerint minden eddiginél több megfigyelő lesz jelen a szavazáson.

Összesen 16 271 hazai és külföldi megfigyelő követi figyelemmel a vasárnapi előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában – közölte Vladimir Dimitrijevic, a Köztársasági Választási Bizottság (RIK) elnöke.

A választásokat 26 hazai és 57 külföldi szervezet képviselői figyelik, a nemzetközi megfigyelők száma 622. A választási bizottság elnöke szerint minden eddiginél több megfigyelő lesz jelen a szavazáson.

A RIK pénteken véglegesítette a választói névjegyzéket is, amely szerint 6 451 292 állampolgár jogosult szavazni. A 2022-es népszámlálási adatok szerint Szerbia lakosságának száma 6 647 003.

A választók 18 párt és pártszövetség listája közül választhatnak. A szavazóhelyiségek vasárnap 7 és 20 óra között tartanak nyitva.

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Kezdőlap    Külföld    Szerbián a világ szeme – és 16 ezer megfigyelőé

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Szerbián a világ szeme – és 16 ezer megfigyelőé

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