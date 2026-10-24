ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.56
usd:
327.2
bux:
0
2026. október 24. szombat Salamon
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Franciaország partnereivel kíséretet biztosítana a hajóforgalomnak a Hormuzi-szorosban.
Nyitókép: X / VLS Enjoyer

Nem hangzik jól – Nukleáris hadgyakorlatot tartott a brit és a francia hadsereg

Infostart / MTI

A londoni védelmi minisztérium péntek éjjeli tájékoztatása szerint a két ország most első ízben hajtott végre ilyen jellegű gyakorlatot.

Közös nukleáris csapásmérési hadgyakorlatot tartott a héten a brit és a francia légierő. A londoni védelmi minisztérium péntek éjjeli tájékoztatása szerint a két ország most első ízben hajtott végre ilyen jellegű gyakorlatot.

A tárca ismertetése szerint a „Rummy" néven kedden és szerdán megtartott légi hadgyakorlat során a brit királyi légierő (RAF) Typhoon típusú harci repülőgépei kísérő feladatot láttak el a francia légierő Rafale katonai gépei mellett, amelyek a nukleáris csapásmérés szimulációs gyakorlatát végezték a Földközi-tenger légterében.

A gépek a franciaországi Saint-Dizier támaszpontról szálltak fel.

A brit védelmi minisztérium hangsúlyozza péntek esti beszámolójában, hogy a hadgyakorlatban részes harci repülőgépek nem szállítottak nukleáris fegyvereket, és a csapásmérési szimulációs manővert robusztus biztonsági intézkedések mellett hajtották végre.

A hadgyakorlat központi célja a két légierő együttműködésének javítása volt, annak biztosítása végett, hogy ha Nagy-Britanniát súlyos fenyegetés érné, a brit fegyveres erők gyors és hatékony válaszlépéseket tudjanak tenni "legközelebbi európai szövetségesükkel vállvetve" - áll a brit védelmi minisztérium tájékoztatásában.

A tárca felidézi, hogy a nyáron előterjesztett új brit védelmi beruházási terv legnagyobb egyedi tétele az önálló brit nukleáris csapásmérő kapacitás korszerűsítésére szolgáló 63 milliárd fontos (27 560 milliárd forintos) előirányzat, amelyből egyebek mellett az új, Dreadnought osztályú tengeralattjárók gyártását is finanszírozzák.

A majdani Dreadnought-flotta a brit nukleáris ütőerőt jelenleg hordozó, Trident rakétákkal felszerelt négy Vanguard osztályú tengeralattjáró helyébe lép.

Ugyanebből a keretből vásárolhat a brit királyi légierő tizenkét új, nukleáris fegyverzet hordozására alkalmas F-35A harci repülőgépet.

Nagy-Britannia ezeknek a repülőgépeknek a hadrendbe állításával csatlakozik a NATO légi nukleáris csapásmérő kapacitásához.

A brit és a francia kormány már tavaly nyáron, Emmanuel Macron francia elnök állami - vagyis hivatalosan III. Károly király vendégeként tett - londoni látogatásán új nukleáris együttműködési deklarációt fogadott el, amely kimondja, hogy jóllehet Nagy-Britannia és Franciaország nukleáris elrettentő ereje továbbra is egymástól független, de alkalmazását London és Párizs ezentúl összehangolhatja.

A deklaráció szerint ez azt jelenti, hogy mindkét ország nukleáris erejét be lehetne vetni bármilyen ellenséggel szemben, amely vagy Nagy-Britannia, vagy Franciaország létfontosságú érdekeit fenyegeti.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Nem hangzik jól – Nukleáris hadgyakorlatot tartott a brit és a francia hadsereg

nukleáris

francia

brit

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Fontos nap a magyar kisebbségnek: szombaton összevont választásokat tartanak Szlovákiában

Fontos nap a magyar kisebbségnek: szombaton összevont választásokat tartanak Szlovákiában

Szombaton, október 24-én összevont megyei és önkormányzati választásokat tartanak Szlovákiában. A választók egyetlen napon döntenek arról, kik irányítsák a következő négy évben a településeiket és a megyéiket. Különösen fontos kérdés, hogyan szerepel a Magyar Szövetség. A kampány csütörtök reggel 7 órakor véget ért, a szavazás szombat reggel 7-kor elkezdődött, a lezárásáig választási moratórium van érvényben.

Így emlékeztek meg az 1956-os forradalomról szerte a világban és Magyarország településein - képes összefoglaló

 

Baka András az ünnepi parlamenti ülésen: a forradalom nagyságát adta az is, ahogyan a magyarok egymás felé fordultak

A „szobordöntéssel” véget értek a pénteki magyarországi megemlékezések – percről percre

Bóka János a Fidesz megemlékezésén: kutya nehéz, küzdelmes évek állnak előttünk

Romsics Ignác az Arénában: az 1956-os forradalom sokszínűségében az egységet a függetlenség és a szabadság vágya adta

Magyar Péter október 23-án: a magyarok világtörténelmet írtak

1956 – fényképes emlékpontokat állítottak több helyen Budapesten

Nemzeti ellenállási köröket hoz létre a Mi Hazánk

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.26. hétfő, 18:00
Nagy Sándor Gyula
Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Autós üldözés volt Budapesten - Kábítószer hatása alatt menekültek a körözött bűnözők egy roncstelepre való autóval

Autós üldözés volt Budapesten - Kábítószer hatása alatt menekültek a körözött bűnözők egy roncstelepre való autóval

Három embert állítottak elő a főváros XIV. kerületében, akik forgalomból kivont autóval menekültek az igazoltatni akaró rendőrök elől hétfőn - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szombaton a police.hu oldalon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lidl, Aldi, Tesco, Penny, Auchan: kitört a tökháború a magyar boltokban, mutatjuk, idén hol a legolcsóbb a Halloween-tök

Lidl, Aldi, Tesco, Penny, Auchan: kitört a tökháború a magyar boltokban, mutatjuk, idén hol a legolcsóbb a Halloween-tök

A nagy boltok október második felében jelentős kedvezményekkel kezdték kínálni a faragható tököket, egyes helyeken akár 60 százalékkal is csökkentették az árakat.

BBC
Business Sport Travel Science
France prepares for day of protest a week after nationwide riots

France prepares for day of protest a week after nationwide riots

Hundreds of thousands are expected to turn out, as more than 70,000 police officers are to be deployed over some may defy restrictions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 24. 10:58
Kormányozhatósági válság felé halad Izrael
2026. október 24. 10:18
Kigyulladt Hitler Sasfészke
×
×