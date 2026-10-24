Dan Sullivan vs. Dan Sullivan – Trumpnak baja van az alaszkai szavazólappal

A novemberben esedékes választáson a Demokrata Párt Mary Peltolát indítja a republikánus Dan S. Sullivan ellen Alaszkában, és a kettőjük között kialakult versenyt szorosnak ítélik a megfigyelők.

A harmadik jelölt, Daniel J. Sullivan republikánusnak vallja magát, akinek indulása az igazságügyi minisztérium álláspontja szerint összezavarhatja az alaszkai választókat. Ezért az anchorage-i szövetségi bíróságra benyújtott hivatalos keresetében a tárca azt kérte, hogy szoros eredmény esetén a szövetségi bíró ne hitelesítse azonnal a választási eredményt, hanem egy külön vizsgálatban derítse ki: a választók a majdnem teljes névazonosság miatt, félreértésből voksoltak-e Dan S. Sullivan szenátor helyett Daniel J. Sullivanre, egy korábbi erdészeti alkalmazott és pedagógusra.

A beadvány arra utal, hogy a minisztérium szerint Daniel J. Sullivan csak azért indul a választáson, hogy hasonló nevével megtévessze Dan S. Sullivan szenátor támogatóit, és a voksaikat megszerezve a demokrata jelölt győzelmét segítse elő.

Daniel J. Sullivan azonban az amerikai hírcsatornáknak adott interjúiban tagadta, hogy az indulásával a zavarkeltés, névrokona megbuktatása lenne a célja.

Az igazságügyi minisztérium keresete a választási jogi szakértők szerint alaptalan, mert olyan jogorvoslatot követel a választási eredményre, amelyet a szövetségi törvények nem tesznek lehetővé.

A Trump-adminisztráció viszont azzal érvel, hogy a választásokba vetett közbizalom fenntartása megköveteli az államoktól a választási folyamatnak a korábbinál szigorúbb ellenőrzését, valamint a választópolgárok regisztrációs adatainak a nyilvántartását.

Mary Peltola, a demokraták jelöltje szerint a jelöltek nevének a szavazólapon való feltüntetési módja miatt „aligha keletkezhet félreértés”. Hozzátette, hogy ellenfele, Dan S. Sullivan szenátor ezek szerint „nem tartja elég tájékozottnak ahhoz a választókat, hogy pontosan tudják, kire adják le a voksukat”.

A republikánusok már korábban is kérték a hasonló nevű rivális jelölt indulásának megakadályozását, de az alaszkai legfelsőbb bíróság elutasította a beadványt. Míg Dan S. Sullivan a republikánus párt jelöltjeként, Daniel J. Sullivan párthovatartozás megjelölése nélkül szerepel a szavazólapon.

Az újabb bírósági beadványt ellenzi az állam másik, szintén republikánus szenátora, Lisa Murkowski is, aki szerint az alaszkai hatóságok már eléggé egyértelművé tették a két jelölt közti különbséget a szavazólapon.