Csődvédelmet kért a Getty Images, akár jelentős tőkéhez is juthatnak

A lépés következtében a fotóarchívumáról és stockfotó-szolgáltatásáról ismert vállalatot kivezetik a tőzsdéről – számolt be a Bloomberg.

A társaság az amerikai Delaware állam csődbíróságán nyújtotta be a Chapter 11 szerinti csődvédelmi kérelmét, egy úgynevezett előre egyeztetett (prepackaged bankruptcy) csődeljárás keretében. A Getty Images az eszközeit és a kötelezettségeit egyaránt az 1 és 10 milliárd dollár közötti sávban jelölte meg – írja a Portfolio.

A szerkezetátalakítás részeként a vállalat akár 533 millió dollárnyi friss tőkéhez juthat.

A csődkérelmet hosszas tárgyalások előzték meg, mivel a Getty Images magas adósságállománnyal küzdött, miközben ügyfelei a hagyományos stockfotók helyett egyre inkább mesterséges intelligenciával generált képeket használnak.

A szerkezetátalakítási terv értelmében a beszállítók követeléseit teljes egészében kifizetik.