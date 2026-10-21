Agyvérzéssel vitték kórházba a Die Hard sztárját

A családhoz közel álló források szerint állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket, és azt sem tudni, hogy jelenleg is kórházban tartózkodik-e – írja a Blikk.

Al Leong karrierjében az áttörést az 1986-os Nagy zűr kis Kínában hozta meg. Egy évvel később a Halálos fegyver című filmben Endo szerepében tűnt fel, aki egy titkos szervezet kínzásokra szakosodott zsoldosa volt – írta a TMZ.

A legnagyobb sikert az 1988-as Die Hard hozta meg számára, ahol Uli, a Los Angeles-i Nakatomi Plaza épületét elfoglaló terrorista csoport egyik tagja volt. Karakterét végül Bruce Willis, azaz John McClane rendőr lőtte le.