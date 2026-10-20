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Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter sajtótájékoztatót tart a washingtoni védelmi minisztériumban, a Pentagonban 2025. június 22-én, miután az amerikai haderő légitámadást hajtott végre urándúsító létesítmények ellen Iránban.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Titokban Izraelben tárgyalt hétfőn az amerikai hadügyminiszter

Infostart / MTI

Titokban Izraelbe látogatott hétfőn Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter, aki Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel és Jiszrael Kac védelmi miniszterrel tárgyalt - jelentette a helyi média kedd reggel a CNN és az Axios értesüléseire hivatkozva.

A találkozóra az Irán elleni háború újbóli megindításáról folytatott amerikai-izraeli egyeztetések közepette, nyolc nappal az izraeli választások előtt került sor. A Pentagon előzetesen nem jelentette be a látogatást, Hegseth hivatala pedig nem kívánt nyilatkozni a sajtóértesülésről.

Hegseth az izraeli Ovda légibázison találkozott Netanjahuval és Kaccal – erősítette meg egy izraeli tisztségviselő a Háárec című lapnak.

„Megtiszteltetés volt meglátogatni harcosainkat. Hazánk legkiválóbb fiai, történelmi küldetésben" – írta Hegseth az X közösségi oldalon, ahol amerikai katonákkal közös fényképeket tett közzé, de a Netanjahuval folytatott megbeszéléséről nem tett említést.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap bejelentette, hogy támogatja Netanjahut az izraeli választásokon. Az Iránnal folytatott háborúról szólva azt mondta, csak idő kérdése, hogy Teherán megpróbálja valóra váltani az Izrael és az Egyesült Államok elleni támadásokra vonatkozó fenyegetéseit.

„Ha nem változtatnak gyorsan a magatartásukon, befejezzük a munkát" – tette hozzá. "Ha Izraelnek nem a megfelelő vezetője lenne, vagyis bárki más, mint Bibi, az Egyesült Államoknak magának kellene elvégeznie a munkát, én pedig nem akarom ezt" – utalt Netanjahu becenevére és egy esetleges újabb, Irán elleni támadásra.

J. D. Vance amerikai alelnököt Trump nyilatkozata után arról kérdezték, támogatja-e Netanjahut az izraeli választásokon. Vance elhatárolódott attól, hogy nyilvánosan állást foglaljon az izraeli kormányfő mellett.

„Amerikai jelölteket támogatok. Nem avatkozom bele az izraeli választásokba" – közölte az alelnök. Vance az áprilisi magyarországi választások előtt Budapestre látogatott és nyíltan támogatta Orbán Viktort és a Fideszt.

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Kezdőlap    Külföld    Titokban Izraelben tárgyalt hétfőn az amerikai hadügyminiszter

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