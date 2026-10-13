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Tartályhajók horgonyoznak a Hormuzi-szorosban, az iráni Kesm-sziget partjai elõtt 2026. április 18-án. Irán újra lezárta a szorost arra hivatkozva, hogy az Egyesült Államok nem oldotta fel az iráni kikötõk blokádját.
Nyitókép: Asghar Besharati

Két tankert támadtak meg a Hormuzi-szorosban – Tálas Péter szerint Irán stratégiája három elemből áll

Infostart / InfoRádió

Két tankerhajót támadtak meg a közelmúltban a Hormuzi-szorosban, ahol több száz tengerjáró vesztegel jelenleg. Egy nap alatt csupán 5 tanker tudott átkelni a szoroson. Irán október 12-én bejelentette, hogy továbbra is vizsgálják az amerikai megállapodás részleteit. Tálas Péter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai és Védelmi Kutatóintézetének vezetője nyilatkozott a témában az InfoRádióban.

Tálas Péter szerint a Hormuzi-szoros jelenleg egy fegyveres fenyegetéssel fenntartott teljes tengeri blokád alatt áll. Hozzátette: nem szükséges formális lezárás, a gyakorlatban sokszor ugyanolyan hatásos az ilyen típusú fenyegetés.

„A hajótársaságok és a biztosítók ugyanis nemcsak azt mérlegelik, hogy át lehet-e haladni, hanem azt is, hogy milyen veszteségkockázattal”

– fogalmazott a szakértő, aki szerint a hajózási útvonal biztosítása és a hajók biztonságának garantálása nem ugyanaz. Az amerikai haderő ugyan képes jelentős tengeri és légifölényt kialakítani, de a szoros földrajzi adottságai miatt nem tudja a kereskedelmi hajókat minden támadástól megvédeni. Kiemelte: ez egy olyan stratégiai helyzet, amiből valószínűleg csak tárgyalással, és nem katonai megoldással lehet kilépni.

Tálas Péter leszögezte: az amerikaiaknak nem csupán a hajókat kell figyelniük, hanem kompletten az iráni mozgást, történjen az motorcsónakokkal, drónokkal vagy rakétákkal.

„Nem tudok arról, hogy az amerikaiak vállalták volna bármely hajónak, különösen nem az amerikai hadsereg bármely hajójának a külön kísérését. Az iráni támadások, az iráni mozgások figyelése az, ami lehetővé teszi a hajózási útvonal biztosítását” – hangsúlyozta.

Az iráni stratégia szerinte három elemből áll.

  • Az első a hajózás folyamatos fenyegetése.
  • Másik a gazdasági nyomásgyakorlás, vagyis a hajóforgalom akadályozása az amerikai és az öböl menti államok tekintetében,
  • a harmadik pedig egy politikai alkupozíció kialakítása.

Teherán szerinte azt szeretné elérni, hogy a szoros újranyitása ne egy katonai biztonsági kérdés legyen, hanem egy szélesebb politikai megállapodás része, amely figyelembe veszi az iráni biztonsági és gazdasági követeléseket.

„Egyelőre ezzel nem állunk túl jól. Október 12-én az iráni külügyminisztérium azt erősítette meg, hogy Teherán továbbra is vizsgálja az Egyesült Államok válaszát a Hormuzi-szoros újranyitására tett szeptemberi javaslatról. A választásokig véleményem szerint nem lesz hatalmas áttörés” – mondta Tálas Péter.

A cikk Kocsis Éva interjúja alapján készült.

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Két tankert támadtak meg a Hormuzi-szorosban – Tálas Péter szerint Irán stratégiája három elemből áll

Két tankert támadtak meg a Hormuzi-szorosban – Tálas Péter szerint Irán stratégiája három elemből áll
Két tankerhajót támadtak meg a közelmúltban a Hormuzi-szorosban, ahol több száz tengerjáró vesztegel jelenleg. Egy nap alatt csupán 5 tanker tudott átkelni a szoroson. Irán október 12-én bejelentette, hogy továbbra is vizsgálják az amerikai megállapodás részleteit. Tálas Péter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai és Védelmi Kutatóintézetének vezetője nyilatkozott a témában az InfoRádióban.
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