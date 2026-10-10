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Diego Maradona legendás argentin labdarúgóra emlékeznek tisztelői a nápolyi San Paolo stadionnál kialakított rögtönzött emlékhelyen 2020. november 26-án. A Napoli egykori játékosa előző nap hunyt el 60 éves korában.
Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Cesare Abbate

Maradona horrorházban halt meg, az orvosaira 4–12 év börtönt kérnek

Infostart / MTI

A Diego Maradona halálának körülményeit vizsgáló argentin ügyészek 4 és 12 év közötti börtönbüntetést kértek a néhai labdarúgót kezelő orvosokra és az egészségügyi csoport más tagjaira, akiket súlyos gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádoltak meg.

A javaslat szerint a legsúlyosabb büntetést érdemlők közül 12 évet kellene kapnia Leopoldo Luque idegsebésznek, 10-10 évet Nancy Forlini orvosi koordinátornak és Agustin Kosachov pszichiáternek, további egészségügyi dolgozók pedig az ügyészség szerint négy, öt és nyolc év börtönbüntetést érdemelnének.

A nyomozás az argentin labdarúgó otthoni kezelése során történt eseményekre összpontosított, mivel a vád szerint a színhely nem felelt meg a nagyobb műtét utáni ellátási előírásoknak. A hivatalos vizsgálat azt állapította meg, hogy a stáb tagjai „helytelenül, hiányosan és hanyag módon” kezelték őt, s Maradonának jobb esélyei lettek volna a túlélésre, ha megfelelő ápolásban részesül egy egészségügyi intézményben.

Az operáció után Maradonát egy Buenos Aires-i városrészben bérelt házban helyezték el, a vádlottak szerint azért, mert nem akart tovább kórházban maradni. A vád szerint az orvosi csapat tagjai nem követték kellő figyelemmel Maradona állapotának alakulását, sem laboratóriumi vizsgálatokat nem végeztek a mintáin, sem a szívét nem ellenőrizték a halála előtti két hétben. És bár tisztában voltak azzal, hogy a korábbi sportoló milyen súlyos egészségi problémákkal küzd, nem tettek eleget a megmentéséért.

Az ügyészség szerint az argentin ikon egy „horrorházban” töltötte az utolsó napjait, és hosszasan haldoklott magára hagyva,

egyes szakértők szerint a néhai világbajnok akár 12 órán át szenvedhetett a halála előtt, amely 2020. november 25-én, 60 éves korában következett be.

A halál oka akut szívelégtelenség volt, mely tüdőödémához vezetett a futball-legendánál, aki évtizedeken át alkohol- és drogproblémákkal küzdött.

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