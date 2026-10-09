Az orosz elnök segítséget ajánlott a közel-keleti háború rendezéséhez

„Készek vagyunk minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy hozzájáruljunk a helyzet rendezéséhez" – hangoztatta az orosz vezető, az orosz hírügynökségek által közzétett nyilatkozata szerint. Szerinte Irán „komoly erőfeszítéseket tesz a konfliktus lezárására", amelyet február végén az amerikai–izraeli bombázások robbantottak ki.

Pezeskján azt mondta, hogy országa elkötelezett a párbeszéd mellett, de „valahányszor tárgyalunk az Egyesült Államokkal, azok újra támadnak" – számolt be az IRIB iráni állami televízió.

Az orosz államfő üdvözölte az Oroszország és Irán közötti kapcsolatok „kedvező fejlődését", amelyek 2022-ben, az orosz ukrajnai offenzíva kezdete óta megerősödtek mind diplomáciai, mind katonai téren.

A két vezető pénteken részt vesz a Független Államok Közössége (FÁK) csúcstalálkozóján, amelyet Avazában, a Kaszpi-tenger partján fekvő üdülővárosban rendeznek.