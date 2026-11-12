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Glass of brandy based on grapes, called bagaceira in Portugal and in Italy Grappa or Graspa, with oak barrel in the background
Nyitókép: RHJ/Getty Images

Pálinka – most különösen figyelni kell

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Az őszi időszak beköszöntével megkezdődött a pálinkafőzés főszezonja, ezzel együtt pedig a hatósági ellenőrzések is gyakoribbá válhatnak.

A házi pálinkafőzés legalizálására a 2010-es évek elején került sor, a lehetőség azonban azóta is meghatározott feltételekhez kötött. A házi főzőberendezést be kell jelenteni az önkormányzatnál, emellett a tervezett párlatmennyiséget is meg kell becsülni.

A saját fogyasztásra előállított pálinkát tilos kereskedelmi forgalomba hozni vagy elajándékozni, a házigazda azonban otthonában megkínálhatja vele vendégeit.

A hajdúhadházi Radnóczi Ferenc Kertbarátkör elnöke, Szöllős László az ATV Híradónak elmondta, hogy a tagok inkább bérfőzdékbe viszik a gyümölcsöt, mert így egyszerűbben gondoskodhatnak az éves pálinkaszükségletükről. Hozzátette, hogy betartják a családonként főzethető 86 literes (42 fokos alkohol esetében) mennyiségi korlátot, amely szerinte egy háztartás éves fogyasztására elegendő.

A főszezonban a pénzügyőrök a házi főzőberendezések tulajdonosait is ellenőrizhetik, a szabálytalanságok pedig komoly következményekkel járhatnak. Bárány Gábor, a Betyárhegyi Pálinkafőzde tulajdonosa szerint a bérfőzdék egyik előnye, hogy a lepárlás ellenőrzött körülmények között, zárt rendszerben történik, a munkát szakemberek végzik. A főzdék működését a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is felügyeli.

A főzdetulajdonos arról is beszámolt, hogy idén a tavalyinál többen viszik hozzájuk a gyümölcsöt. Ennek hátterében szerinte a kedvezőbb termés állhat, azt azonban nem tudta megmondani, hogy az otthoni főzés szabályainak szigorodása is szerepet játszik-e a növekedésben.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az otthon előállított párlatot is szabályosan be kell jelenteni, ellenőrzés esetén pedig igazolni kell annak eredetét. A kötelezettségek elmulasztása jövedéki szabálysértést jelenthet, és hatósági eljárást vonhat maga után.

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Kezdőlap    Gazdaság    Pálinka – most különösen figyelni kell

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