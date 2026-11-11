Változás a 4iG Távközlési Holding Zrt. vezérigazgatói posztján

A vezérigazgatói feladatokat november 10-ével Bányai Tamás vette át a One Magyarország Zrt. vezérigazgatói tisztségének betöltése mellett.

A 4iG Távközlési Holding a 4iG-csoport magyarországi és nyugat-balkáni távközlési portfólióját fogja össze. Magyarországon leányvállalatain – a 2Connect és a One Magyarország cégen – keresztül a második legnagyobb integrált távközlési szolgáltató, Albániában és Montenegróban – ONE Albania, ONE Crna Gora – pedig piacvezető mobilszolgáltató. Infrastruktúrája több mint 20 ezer kilométer kritikus infrastruktúrának minősülő gerinchálózatot, mintegy 900 távközlési tornyot, több mint 5000 bázisállomást és jelentős adatközponti kapacitásokat foglal magában.

A közlemény szerint 4iG-csoport a legnagyobb technológiai, infokommunikációs, digitális infrastruktúra, valamint űr- és védelmi ipari tőkepiaci holding Magyarországon.

A vállalatcsoport több mint 11 000 munkavállalót foglalkoztat.

A 4iG Nyrt. részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. Szerdán a kereskedés zárásakor 1,07 százalékkal, 1390 forintra gyengült részvényeinek ára, ami az elmúlt egy évben 1399 és 4965 forint között mozgott.