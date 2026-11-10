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Nyitókép: Pexels.com

Komoly átalakítás előtt áll a magyar áramhálózat

Infostart / MTI

Nyolc stratégiai jelentőségű hálózatfejlesztési beruházás kezdődik összesen mintegy 117,5 milliárd forint értékben a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. által augusztusban aláírt európai uniós finanszírozási szerződés keretében – közölte a rendszerirányító kedden az MTI-vel.

A projekt célja a magyarországi villamosenergia-rendszer kapacitásának bővítése, üzembiztonságának növelése és a megújuló energiaforrások hatékonyabb integrációja.

Az időjárásfüggő megújuló energiaforrások térnyerése és a változó fogyasztói igények egyaránt szükségessé teszik az átviteli infrastruktúra folyamatos korszerűsítését. A Mavir fejlesztési programja ezekre a kihívásokra reagálva erősíti a hálózat rugalmasságát, támogatja a villamosenergia-rendszer digitalizációját, valamint hozzájárul az ellátásbiztonság hosszú távú fenntartásához – ismertették.

A projekt nyolc beruházást foglal magában, amelyek az átviteli hálózat meghatározó elemeinek korszerűsítésére, kapacitásának növelésére és a nemzetközi villamosenergia-összeköttetések bővítésére irányulnak – írta közleményében a Mavir.

A program keretében Sándorfalván telepítenek egy harmadik átviteli transzformátort és kiépítik a kapcsolódó transzformátormezőket, Pécsen alállomás-kapacitást bővítenek egy harmadik transzformátor beépítésével, Hévízen pedig szintén telepítenek egy harmadik transzformátort, valamint kiépítenek egy új gyűjtősínt. Martonvásáron kapcsolóberendezést építenek át, Békéscsaba és az országhatár között egy második, 400 kV-os határkeresztező távvezetéket létesítenek, bővítik a békéscsabai alállomást és elvégzik a szükséges vezetékrendezéseket. Albertirsán az alállomás kapcsolóberendezését építik át szabadtéri kivitelű kapcsolóberendezéssé, Sándorfalva és az országhatár között kiépítenek egy második, 400 kV-os határkeresztező távvezetéket, Debrecen és országhatár között pedig egy új, 400 kV-os határkeresztező távvezetéket.

A korszerűsítések és a nemzetközi hálózati kapcsolatok bővítése együttesen növelik a villamosenergia-szállítási kapacitásokat és elősegítik az átviteli rendszer biztonságos, rugalmas működését. A beruházások hozzájárulnak a magyar villamosenergia-rendszer hosszú távú, fenntartható működéséhez, a hálózati kapacitások hatékonyabb kihasználásához, valamint a magyarországi és a nemzetközi villamosenergia-ellátás biztonságának erősítéséhez – hangsúlyozta a Mavir.

A projekt teljes, 117,5 milliárd forintos költségvetéséhez az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköze (RRF) 103,8 milliárd forint támogatást biztosít, a megvalósítási időszak 2030. december 31-ig tart.

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Kezdőlap    Gazdaság    Komoly átalakítás előtt áll a magyar áramhálózat

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