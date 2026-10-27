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Illusztráció: egy öltönyös férfi az egyik tenyerén egy tálcán emberfigurákat tart, felettük tartva a másik kezét
Nyitókép: Pixabay

Így javíthatnák versenyképességüket a magyar vállalkozások

Infostart / InfoRádió

A magyar kis- és középvállalkozások versenyképessége jóval elmarad az európai átlagtól. A kormány, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége azon dolgozik, hogy javuljanak ezek a mutatók. A legfontosabb lépésekről és a mesterséges intelligencia adta lehetőségekről is kérdezte Gazsi Attilát, a VOSZ elnökét az InfoRádió.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége májusban indította el országos vállalkozói konzultációs programját 100 nap – 100 vállalkozás címmel, amely a napokban zárult le. A szövetség képviselői a program keretében az ország számos pontján összesen 116 vállalkozást kerestek fel személyesen.

Gazsi Attila az InfoRádióban elmondta: a konzultációk során a vállalkozások bevált gyakorlatairól, fejlesztéseiről, lehetőségeiről és alkalmazott digitalizációs megoldásairól érdeklődtek, különös tekintettel azokra a tapasztalatokra, amelyek más cégek számára is hasznosak lehetnek.

A tapasztalatokat és a jó gyakorlatokat könyvben gyűjtötték össze, amelyben a 116 vállalkozás több száz, illetve akár több ezer tapasztalata is helyet kapott. Emellett egy online tudástárat is létrehoztak, amely a tudastar.vosz.hu oldalon érhető el. A felületen a vállalkozók hasznos ötleteket, megoldásokat és gondolatokat találhatnak, amelyeket saját működésükben is alkalmazhatnak.

A szövetség elnöke az InfoRádió kérdésére válaszolva közölte, hogy

a magyar kis- és középvállalkozások versenyképessége jelentősen elmarad az európai átlagtól.

Mint mondta, ezért a kormány is arra törekszik, hogy a következő hat-nyolc évben legalább az európai átlagos versenyképességi szint 75 százalékára emelje a szektor teljesítményét. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szintén ezen dolgozik: olyan megoldásokkal szeretné segíteni a vállalkozásokat, amelyek megkönnyítik számukra a versenyképességük javításához szükséges előrelépést – tette hozzá.

A szakember szerint a vállalkozások hatékonyságának javítását a belső folyamatok és a vezetési struktúra átgondolásával érdemes kezdeni. A kisebb cégeknél különösen fontos megvizsgálni, mire fordítja a vezető az idejét: ha azt a napi döntések és az adminisztráció kötik le, elsőként ezeken a területeken célszerű változtatni.

A következő lépés az lehet, hogy a vezető egyre több figyelmet fordít a vevőkre és a termékek fejlesztésére, hogy azok versenyképesebbé, egyedibbé és nagyobb hozzáadott értékűvé váljanak. Ehhez pedig olyan csapatot kell kiépítenie maga köré, amely segíti a vállalkozás versenyképességének növelését.

A szövetség akkor lenne igazán elégedett, ha a magyar vállalkozások gyorsabban fejlődnének az európai átlagnál, fokozatosan közelebb kerülve annak szintjéhez. Gazsi Attila szerint ez azt is jelenetné, hogy a hazai cégek hatékonyabban tudnak fejlődni európai versenytársaiknál.

Kitörési lehetőségként említette a digitalizációt, azon belül pedig a mesterséges intelligencia alkalmazását.

Szerinte Magyarország ezen a területen részben elmaradt az Európai Uniótól, az AI használata azonban lehetőséget adhat arra, hogy a cégek bizonyos technológiai lépéseket átugorva is jelentős előrelépést érjenek el. Ezt ahhoz hasonlította, amikor a vezetékes telefonokat a mobiltelefonok váltották fel, és az új technológia új lehetőségeket nyitott meg a vállalkozások és a társadalom előtt.

A cikk alapjául szolgáló interjút Gyulai Péter készítette.

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Kezdőlap    Gazdaság    Így javíthatnák versenyképességüket a magyar vállalkozások

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