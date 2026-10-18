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Generációváltás zajlik a magyar a gazdaságban

Infostart / InfoRádió

Tovább gyorsult a generációváltás a magyar cégvilágban: miközben 2025-ben már negyedik éve tovább csökkent a cégek és az új cégalapítások száma is, a fiatalabb generációk súlya tovább nőtt az új vállalkozásokban. A „Z” generáció lett a magyar cégalapítás új motorja az OPTEN elemzése szerint – erről beszélt az InfoRádióban Alföldi Csaba Tamás, a cég információs szakértője.

Volt egy olyan félelem, hogy nem lesz zökkenőmentes a generációváltás a gazdaságban, és ez lehet majd a növekedés egyik gátja, de úgy tűnik, hogy mégsem ez a helyzet. Nagyon úgy tűnik, hogy az a természetes folyamat felerősödik, amikor a fiatalabb generáció egyre nagyobb mértékben jelenik meg a gazdaságban, akár tulajdonosként, akár cégvezetőként – mondta Alföldi Csaba Tamás, az OPTEN információs szakértője az InfoRádióban: Hozzátette: a 2025-ös tulajdoni viszonyokból az látszik, hogy az újonnan alapított cégeknél leginkább a fiatal generáció képviselteti magát:

körülbelül minden három újonnan alakuló cégből kettőben már az úgynevezett fiatal, tehát az Y, Z és Alfa generáció adja a vezetőket.

Tavaly 25 ezer fölött volt az új társas vállalkozások száma, de ezzel kapcsolatban a szakértő megjegyezte, hogy a társas vállalkozások száma folyamatosan, lassan négy éve csökken, a számuk most 487 ezer – szemben a 2022-es 530-540 ezerrel. Az alapítási kedv is egyre csökken: ez a 25 ezer már 3 ezerrel kevesebb új vállalkozást jelentett 2025-ben, mint 2024-ben.

Ezen belül egyedül a Z generáció volt az, amely nominálisan is növelni tudta a jelenlétét, tehát nemcsak arányban, hanem nominálisan is, ugyanis közel 5000 új cégben a Z generáció képviseltette magát. „Természetes módon 43 százalékban volt jelen az Y generáció, ők a 30-asok, 40-esek, ez most az ő idejük. Az X generáció, illetőleg az azt megelőző generáció már egy kiépített bázison van, tehát ott sokkal inkább az van jelen, hogy meg kell tartani a pozíciót, nem feltétlen újban gondolkoznak, mint ahogy az Y vagy a Z generáció újban gondolkozik. Tehát a korosztályos különbségekből is adódhat, hogy az új cégalapítások esetében egyre erősebben a fiatalabb generáció jelenik meg” – fogalmazott.

A kérdésre, hogy a következő években az is változni fog-e, ahogyan egy céget építenek és vezetnek, mivel ezt már a Z generáció csinálja, az elemző azt mondta:

a Z generáció már teljesen más világban nő fel, egy teljesen digitalizált világban létezik.

És ahogy látható a mesterséges intelligencia elterjedése is, teljesen egyértelmű, hogy más módon kell majd a cégvezetésnél is gondolkodni, és valóban, a Z generáció másként fogja irányítani a vállalkozásokat, mint az idősebb korosztály. Ez a más gondolkodás is nyilvánvalóan alkalmazkodni fog a piachoz, aminek így is kell történnie. Azt nagyon izgalmas kérdésnek látja, hogy a Z generáció hogyan fog olyan többletértéket termelni, amire szüksége is van az országnak.

Változik az iparágak szerkezete is, ami részben generációs kérdés is. Az OPTEN tapasztalatai szerint a mai fiatalok például már nem igazán szeretnének a mezőgazdaságban dolgozni.

„A világ változik: megnéztem egy felmérést a KSH-nál, és például régen ott voltak a kiskertek a háztartásokban.

A napi időfelhasználásban átlagban fél órával mindig benne volt, hogy a kiskertet művelték. Ez most már körülbelül csak 5 perc.

25 év alatt ide jutott a világ, hogy nagyon úgy tűnik, nem a mezőgazdaság vonzza a fiatalokat. Elsősorban a szolgáltatási szektorban jelennek meg, de a cégvezetést illetően más szektorok is szívják fel a fiatalokat” – mondta Alföldi Csaba Tamás, az OPTEN cég információs szakértője az InfoRádióban.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.

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