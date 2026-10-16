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Egy irodai alkalmazott nyomtatott dokumentumokat néz át egy íróasztalnál.
Nyitókép: Unsplash

Sokakat érintő, fontos változást javasol az adóhatóság

Infostart / MTI

Fokozatos átállást javasol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az általános nyomtatványkitöltőről a korszerűbb digitális szolgáltatásokra, a december 31-ei teljes kivezetés helyett több lépcsőben valósulna meg az átmenet.

A hivatal közleményében felidézte, hogy felmérésben kérte ki a könyvelők, az adózási szakemberek és a fejlesztők véleményét az eÁFA-rendszerről. A kérdőívet mintegy kétezren töltötték ki. A könyvelők 55 százaléka a felkészülési idő hiányát, a könyvelőprogramok fejlesztésének elmaradását jelölte meg akadályként. Ezt a szoftverfejlesztők visszajelzése is alátámasztotta, 64 százalékuk még nem kezdte meg a tényleges tesztelést sem. A kérdőív arra is rámutatott, hogy az átállás sikeréhez több felkészülési idő szükséges – tette hozzá a NAV.

Az általános nyomtatványkitöltő keretprogram (ÁNYK) kivezetése fokozatosan, bevallásonként és űrlaponként történne. Elsőként jövőre a legnagyobb cégek térnének át kötelezően az eÁFA-ra. Az áfabevallók többségének, például a kis- és középvállalkozásoknak (kkv) több idejük maradna a felkészülésre és a tesztelésre, esetükben a NAV javaslata szerint 2028. január 1-jétől válna kötelezővé az eÁFA-ra való átállás.

Több széles körben használt bevallás, például az szja- és a társaságiadó-bevallás még 2027-ben is benyújtható maradna a régi rendszerben. Egy-egy nyomtatvány csak akkor kerülne ki az általános nyomtatványkitöltőből, ha az érintetteknek már volt elég idejük az új megoldások megismerésére és kipróbálására – közölte a NAV.

Az adóhatóság kiemelte: javaslata szerint a bevezetés ütemezése változna, de a cél továbbra is az, hogy az általános nyomtatványkitöltőt olyan korszerű szolgáltatások váltsák fel, amelyekkel az adózási kötelezettségek teljesítése egyszerűbbé és kevesebb adminisztrációval járó feladattá válik.

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Kezdőlap    Gazdaság    Sokakat érintő, fontos változást javasol az adóhatóság

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