Újabb nagy lépést tett itthon a Revolut

A több mint 55 millió európai gazdasági térségbeli felhasználót kiszolgáló Revolut a tagsággal szorosabbra fűzi kapcsolatát a magyar pénzügyi szektorral.

Petrás Gábor, a Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepének országigazgatója elmondta: a vállalat a digitális bankolás és a pénzügyi innováció terén szerzett nemzetközi tapasztalatait osztaná meg a hazai iparági partnerekkel és döntéshozókkal – írja a Portfolio.

Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára szerint az új taggal bővül a szervezetben képviselt szakmai szempontok és vélemények köre. Hozzátette: ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a szövetség a teljes magyar bankszektor érdekeit szélesebb körben és hatékonyabban képviselje.

A tagsággal a Revolut közvetlenül bekapcsolódhat a szabályozási változásokról, a digitalizációról és a hazai pénzügyi szolgáltatások fejlesztéséről szóló szakmai egyeztetésekbe. A vállalat eközben folytatja magyarországi tevékenységének és ügyfélkörének bővítését.