A faültetés nem elég, fontos javaslatokkal állt elő a 10 millió Fa

„Nagy öröm és még inkább megnyugtató fejlemény a szervezet számára, hogy a kormány egyértelmű döntést hozva az ország és településeinek intenzív fásítását kezdeményezi” – hívja fel a figyelmet a 10 millió Fa közleményében.

A szervezet az elmúlt hét évben szerzett tapasztalataival örömmel segítene abban, hogy a program a civil faültetők körében is sikeres legyen. Fontosnak tartja, hogy a program eredményei átláthatók és ellenőrizhetők legyenek, az ültetésekről pedig olyan hiteles beszámolók szülessenek, amelyek segítik a faültető civileket a további öntevékeny faültetésekben.

Fásításai révén a 10 millió Fa eddig közel ezer önkormányzattal működött együtt, a legkisebb falutól a fővárosig. Több száz oktatási intézményben ültetett fákat a gyermekek bevonásával. A megszerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyen horderejű vállalkozás esetében az állam és a lokális kormányzati szereplők munkája elengedhetetlen a pénzügyi, szervezési és intézményi erőforrások biztosításában, a folyamat végén azonban a megvalósításhoz, és legfőképpen a zöldfelületek életben tartásához a lakosság bevonása is nagyon fontos. A civilek terepismerete, elkötelezettsége és lelkesedése kapacitástöbbszöröző hatással bír.

A 10 millió Fa közössége ezt a tudást és gyakorlatot hét év alatt, sokszor politikai ellenszélben szerezte meg – tették hozzá. A két eddig megvalósult Nemzeti Faültetés Napja ültetési akciósorozatában összesen 500 helyszínen, 20 ezer önkéntes részvételével 300 ezer fát ültetett, több száz önkormányzat, civil szervezet, intézmény és cég összefogásával. A szervezet legjobb tudomása szerint ilyen léptékű, civil szervezet által létrehozott, cselekvő környezetvédelmi megmozdulás korábban nem volt Magyarországon.

Mint olvasható, a 10 millió Fa tisztában van azzal, hogy a tervezett 12 millió fa és a közössége által célul kitűzött további 10 millió fa együtt sem oldja meg a klímaváltozás okozta problémákat. Ugyanakkor úgy látja, hogy társadalmi tudatváltozás szempontjából mindkettőnek döntő hatása lehet. „Vagy zöld társadalmunk lesz, vagy semmilyen” – vallja a szervezet régóta, látva a klímakatasztrófa következményeit. Számára ez ökológiai kérdés, amely mindenkit érint, pártállástól függetlenül.

A szervezet kezdettől fogva hisz abban, hogy a klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz a gondolkodásnak és a természethez való viszonynak is változnia kell. A gondolatok ültetésére éppúgy nagy figyelmet fordít, mint a fák ültetésére – áll a közleményben.

Javasolja az idős, különleges értékű és a települések arculatát meghatározó fák fokozott védelmét akkor is, ha azok magánkertekben állnak. A műemlékvédelemhez hasonlóan egyértelmű szempontokat tartana szükségesnek a védetté nyilvánításhoz, a fák károsítását pedig súlyos következményekkel szankcionálná.

Javasolja, hogy a magánerdők védelmében a tulajdonosi jogok mellett nagyobb súlyt kapjon a közösség érdeke is. Az állami védelem vegye figyelembe az erdők élőhelyvédelmi, vízmegtartó, talajvédő és klímaszabályozó szerepét.

Javasolja továbbá, hogy a program kiemelten segítse a városi, fajgazdag, a változó klímához jobban alkalmazkodó, Miyawaki-minierdő jellegű zöldfelületek elterjedését. Ezek megfelelő gondozással egyszerre szolgálhatják a hőség mérséklését, a vízmegtartást és a biodiverzitás növelését. A 10 millió Fa az országban e téren szerzett kiemelkedő telepítési és gondozási tapasztalataival hozzájárulhat akár a program kidolgozásához, akár a megvalósításához – zárul a kommüniké.