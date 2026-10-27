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Egy magányos hópihe a havazásban.
Nyitókép: Unsplash

Megvan, mikor jöhet az első havazás itthon

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Télies fordulat érkezik az időjárásunkban.

Két hidegfront is érintette hazánkat az elmúlt napokban, ezek újra jelentősebb mennyiségű esőt hoztak.

A folytatásban télies fordulat látszik, a hőmérséklet jóval átlag alá csökken, és a jövő héten akár még havazás is előfordulhat – mondta a 24.hu-nak Molnár László meteorológus.

Gyorsan jön tehát az első hideg idén, ami az úgynevezett poláris örvény változásának köszönhető. Ez a cikk szerint már hétfőn elkezdett gyengülni, és a jelenlegi számítások szerint november 3-4-e környékén teljesen összeomlik. A folyamat idén példátlanul korán következik be (tavaly csak november 27-én történt, és már az is rekordnak számított), illetve nagyon gyorsan, bő egy hét alatt teljesen szétesik. A poláris örvény megszűnésével az eddigi enyhébb nyugati áramlást jóval hidegebb északi áramlás váltja.

A következő néhány napban az eddigieknél csendesebb idő következik az ilyenkor teljesen megszokott 12-17 fokos maximumokkal, esetleg néhol gyenge esővel, de erre is kicsi az esély. A jövő hét első napjaitól sok helyen 10 fok alatt marad a csúcshőmérséklet, és ha lesz csapadék, az az Északi-középhegység keleti felében nagyobb magasságban már hó formájában érkezik.

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