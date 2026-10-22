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Nyitókép: Getty Images/fhm

Elképesztő hosszúságú tehervonat döntött rekordot

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Több mint 7,5 kilométer hosszú volt a tehervonat, majdnem 700 vasúti kocsival haladt 860 kilométert Dél-Afrikában, ezzel 25 éves rekordott adott át a múltnak.

A dél-afrikai Transnet Freight Rail vasúttársaság rekordméretű szerelvénye 696 vasúti kocsiból állt, teljes hossza elérte a 7,6 kilométert, ami új rekordnak számít – írja a vezess.hu.

A vasúttársaság közleménye szerint a különleges szerelvény október 17-én indult el a Dél-Afrika nyugati partján fekvő Saldanhából, majd 861 kilométer megtétele után, október 18-án érkezett meg az ország északi részén található bányavidékre, a Loop 18 nevű vasúti kitérőhöz.

A cikk szerint a 696 darab vasércszállító kocsi üresen közlekedett, a rekordot nem a szállított áru mennyiségével, hanem a vonat rendkívüli hosszával állították fel.

A vontatáshoz 15E sorozatú villamos és 43DE sorozatú dízel-villamos mozdonyokat használtak, amelyeket a szerelvény különböző pontjain helyeztek el. A vonóerő és a fékezés nem kizárólag a szerelvény elején jelentkezett, hanem annak teljes hosszában megoszlott.

25 éves rekord

A leghosszabb tehervonat Guinness-rekordját eddig az ausztrál BHP Iron Ore tartotta. A vállalat 2001. június 21-én egy 7353 méteres, 682 vasércszállító kocsiból és nyolc dízel-villamos mozdonyból álló szerelvényt közlekedtetett Nyugat-Ausztráliában.

Teljes tömege elérte a 99 732 tonnát. A mostani dél-afrikai szerelvény mintegy 247 méterrel és 14 kocsival múlta felül az ausztrál csúcstartót, de fontos különbség, hogy ezúttal üres vagonokat továbbítottak.

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