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Egy okostelefon képernyője valamilyen kódsorral.
Nyitókép: Pexels

Már legalább félmillióan áldozatul estek a csalások új generációjának

Infostart

Különösebb nehézségek nélkül jutnak át a Play Áruház szűrőin az olyan átverős alkalmazások, amik sokszor népszerű, milliók által használt applikációknak álcázzák magukat.

Időnként az Android hivatalos alkalmazásboltjába, a Play Áruházba is beszivárognak csalárd alkalmazások, és bár a Google ezeket több védelmi mechanizmussal is igyekszik kiszűrni, tökéletes szűrő nincs, és a rosszindulatú felek is újabb és újabb kiskapukat keresnek.

Pár nappal ezelőtt egy Google Chrome-klón játszotta ki a Play Áruház szűrőit, méghozzá úgy, hogy a csalárd alkalmazás fejlesztője hirdetéssel kiemelte azt az alkalmazásbolt találati oldalán, ami jól jelzi, hogy a Google-nek bőven van még teendője, ha a rendszerei egy ilyen egyértelmű átverést sem képesek kiszúrni – írja az Android Authority cikke nyomán a hvg.hu.

A csaló alkalmazás mind a böngésző nevét, mind annak logóját ellopta – úgy, hogy az eredeti a Google saját böngészője.

Az eset ráadásul nem egyedi: a Redditen közzétett beszámolók nyomán a szaklap arról ír, hogy a WhatsApp klónjával is megtörtént ugyanez, amely a csevegőappra rákeresve a valódi felett, hirdetésként jelent meg, komolyan megtévesztve a felhasználókat. Ezt a hamis alkalmazást több mint 500 ezer ember le is töltötte, de már el lett távolítva a Play Áruház kínálatából.

A hamis csevegőappot egy „Agment Assets sallu” nevű fejlesztő töltötte fel az alkalmazásboltba, akinek más appja nem volt elérhető.

A kamu WhatsApp szintén a valódi logóját, nevét és képernyőképeit használta, így alkalmas volt a felhasználók megtévesztésére.

Egyelőre nem tudni, mi történt azokkal, aki telepítették a hamis applikációkat és megpróbáltak bejelentkezni velük – vélhetően pont a belépési adataik ellopását célozták a kampányok. Éppen ezért érdemes tehát elővigyázatosnak lenni, és az adott alkalmazás fejlesztőjét is ellenőrizni.

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