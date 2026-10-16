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Nyitókép: Unsplash

Egész hegynyi javítás érkezett az új Windows-frissítéssel, van köztük hetven nagyon sürgős is

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Ahogy elterjedt az AI használata, úgy nőtt a havi frissítésekkel javított biztonsági rések száma a Windowsban.

Folytatódik a rekorddöntés a Microsoftnál: a Windows operációs rendszerek októberi frissítőcsomagja ugyanis példátlanul sok, 1411 biztonsági rés foltozását tartalmazza – írja a Bleeping Computer beszámolója nyomán a hvg.hu.

A szaklap összefoglalója szerint 70 hiba kritikus besorolást kapott; ezen belül 57 távoli kódfuttatást, 11 jogosultság-emelést, 2 pedig hamisítást (spoofing) tesz lehetővé a támadók számára.

Mint azt kiemelik: a gigászi mennyiségű javított hiba mögött a mesterséges intelligencia alkalmazása áll a sebezhetőségek feltárásában és javításában. A Microsoft még július elején közölte, hogy a jövőben sokkal több biztonsági rést foltozhatnak be a Windows operációs rendszerekhez kiadott frissítések.

Az elérhető frissítések a Windows 11 és a hosszabbított támogatással rendelkező Windows 10 esetében a Gépház – Windows Update menüponton belül kereshetők meg és tölthetők le. A telepítéshez szükséges a számítógép újraindítása is. Biztonsági frissítések esetén rendszerint legfeljebb néhány percet vesz igénybe a művelet.

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