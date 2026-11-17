Lopják a vízmérőket Budapest agglomerációjában, írja a 24.hu a DMRV Facebook-bejegyzésére hivatkozva. A jelenség közlésük szerint különösen a Gödöllői Üzemmérnökség területén érezhető.

Az egyes ingatlanok fogyasztását számláló fővízmérő órák a DMRV Zrt. tulajdonát képzik, lopás esetén a pótlással összefüggésben felmerülő költségeket a felhasználóknak kell megtéríteniük, ez akár több tízezer forintos költség is lehet, tisztázták az üggyel kapcsolatban.

Az ajánlják, legyenek zárhatók az aknafedlapok.