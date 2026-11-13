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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivõi tájékoztatón 2026. augusztus 14-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Vitézy Dávid: elkezdődött az új Nemzeti Közlekedési Stratégia kidolgozása

Infostart / MTI

Elkezdődött Magyarország új, 2050-ig előretekintő Nemzeti Közlekedési Stratégiájának kidolgozása – közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán pénteken.

Vitézy Dávid bejegyzésében kiemelte: a közlekedés fejlesztése hosszú távú gondolkodást igényel. Egy vasútvonal korszerűsítése, egy új közúti kapcsolat megépítése vagy egy új villamosvonal, metróvonal kialakítása évtizedekre meghatározza egy terület fejlődésének irányait, ezért különösen fontos, hogy a fejlesztésekről ne egymástól függetlenül, hanem világos szakmai célok és hosszú távú tervek alapján szülessen döntés.

A Nemzeti Közlekedési Stratégia az a hosszú távú szakpolitikai dokumentum, amely meghatározza, milyen irányban fejlődjön Magyarország közlekedési rendszere a következő évtizedekben. Egységes keretben vizsgálja a vasúti, közúti, vízi és légi közlekedést, a személy- és áruszállítást, valamint ezek kapcsolódási pontjait, és kitér az aktív közlekedési módok szerepére, helyére is. Segít meghatározni a fejlesztési prioritásokat, és megalapozni, hogy a rendelkezésre álló hazai és európai uniós forrásokat hogyan lehet a leghatékonyabban felhasználni – összegezte a miniszter.

Vitézy Dávid úgy fogalmazott: a legutóbbi, 2014-es stratégia óta alapvetően megváltozott a világ. A világjárvány, a geopolitikai feszültségek, a gazdasági és logisztikai kapcsolatok átrendeződése, a klímaváltozás, valamint a digitalizáció és az új technológiák terjedése mind olyan kihívások, amelyekre a magyar közlekedési rendszernek is választ kell adnia.

A közlekedési stratégia kidolgozásának ezért több fontos eleme lesz. Új országos forgalmi modell készül, amely megalapozza a várható közlekedési igények és a tervezett beruházások hatásainak vizsgálatát. Külön szakmai munkacsoportok foglalkoznak a digitalizációval, a közlekedési rendszer ellenálló képességével, a finanszírozással és a környezetvédelmi szempontokkal. A stratégia fontos alapot teremt a következő, 2028-2034-es európai uniós finanszírozási időszak közlekedési fejlesztéseinek előkészítéséhez is – jelezte a miniszter.

A szakértői feladatokat a TRENECON és a FŐMTERV alkotta konzorcium végzi, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium háttérintézménye, a KTI szakmai koordinációjával.

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