Adóemelésre számíthat a gödi Samsung

Engedve Miskolczi Orsolya országgyűlési képviselő (Tisza Párt) és a Göd-ÉRT Egyesület kérésének, a jövő heti testületi ülésre a polgármesteri hivatal elkészítette a helyi iparűzési adó egyről két százalékra történő emelésére vonatkozó javaslatot – írja a polgármester bejelentése nyomán a Hello Göd.

Kammerer Zoltán településvezető fontosnak tartja, hogy ez ne jelentsen újabb terhet a gödi kisvállalkozásoknak, éppen ezért az a terv, hogy 2027. január 1-től az évi 2,5 millió forintnál alacsonyabb adóalappal rendelkező vállalkozások teljes adómentességet kapnak. A mentes keret meghatározása egyébként mindig önkormányzati hatáskörbe tartozik.

A 2025-ös nyilvántartás alapján a mentesség 863 vállalkozást, köztük 417 egyéni vállalkozót érintene. Rajtuk kívül mentességet kapnának még a háziorvosok és a védőnők is, akik a gödi családok egészségügyi alapellátásáról gondoskodnak – írja a helyi portál.