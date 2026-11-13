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A Samsung SDI gödi elektromos jármű akkumulátor gyárának főépülete Gödön 2017. május 29-én, a gyár nyitóünnepségének napján.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Adóemelésre számíthat a gödi Samsung

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Jövő héten tárgyalják az iparűzési adó megemelését a településen, ám a tervezet szerint kivételek is lesznek szép számmal.

Engedve Miskolczi Orsolya országgyűlési képviselő (Tisza Párt) és a Göd-ÉRT Egyesület kérésének, a jövő heti testületi ülésre a polgármesteri hivatal elkészítette a helyi iparűzési adó egyről két százalékra történő emelésére vonatkozó javaslatot – írja a polgármester bejelentése nyomán a Hello Göd.

Kammerer Zoltán településvezető fontosnak tartja, hogy ez ne jelentsen újabb terhet a gödi kisvállalkozásoknak, éppen ezért az a terv, hogy 2027. január 1-től az évi 2,5 millió forintnál alacsonyabb adóalappal rendelkező vállalkozások teljes adómentességet kapnak. A mentes keret meghatározása egyébként mindig önkormányzati hatáskörbe tartozik.

A 2025-ös nyilvántartás alapján a mentesség 863 vállalkozást, köztük 417 egyéni vállalkozót érintene. Rajtuk kívül mentességet kapnának még a háziorvosok és a védőnők is, akik a gödi családok egészségügyi alapellátásáról gondoskodnak – írja a helyi portál.

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Kezdőlap    Belföld    Adóemelésre számíthat a gödi Samsung

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