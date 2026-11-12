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Tiszafüred, 2026. június 12.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Feltöri a betont az Élő Környezetért Felelős Minisztérium

Infostart

A klímaváltozás hatásainak mérséklését és a települési életkörülmények javítását célozza az ország fásításáról és a lakott területek zöldebbé tételéről hozott kormánydöntés. Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium pályázatában új facsemetéket ültetése és az erdők minőségének javítása is cél.

A nyári hőséget és vízveszteséget is mérsékeli, ha a településeket több zöldfelület színesíti, több fa árnyékolja. Az esővíz elvezetését és megtartását is segítik a zöldterületek. A kormány ezért a következő négy évben 57 milliárd forintot szán település-zöldítésre.

Összesen 18,2 milliárd forintból országfásítási program indul fenntartható fejlesztésekkel, szakszerű tervezéssel, tudatos fafajta-választással és az utógondozás biztosításával.

Az országfásítási program keretében a következő négy évben legalább:

  • 12 millió csemetét ültetnek
  • 1300 hektárnyi erdőtelepítés és 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítása.
  • 4 milliárd forintot terveznek a már létező erdők fenntarthatóbbá tételére,
  • 1 milliárdot pedig az integrált erdőtűzvédelmi akciótervre.

Emellett 39,6 milliárd forintot fordít a tárca a települések zöldítésére. A helyi közösségek dönthetnek arról, hogy miként teszik zöldebbé és élhetőbbé környezetüket. Szemléletváltást szeretne elérni a Tisza kormány, hogy a térkő és beton korszaka után a hosszú távon életképes és megfelelően gondozott közkertek, közparkok, fasorok és települési zöldfelületek létrehozása legyen a támogatott cél.

Négyféle önkormányzati pályázat indul, amikre valamennyi magyar település pályázhat.

  • 14,9 milliárd forintot fordítanak új közparkok létrehozására és a meglévő zöldfelületek összekötésére.
  • 10 milliárd forintból csökkentik a hőszigethatást a városokban, ahol lehetséges, feltörik a betonfelületeket.
  • Szintén 10 milliárd forintot költenek négy év alatt a meglévő parkok és zöldfelületek megújítására, új növények ültetésére, az elpusztult fák pótlására.
  • 4,4 milliárd forintból alakítják át az iskolák, óvodák, bölcsődék, rendelők udvarát zöld közösségi terekké.

A program olyan projektekre épül, amelyek illeszkednek a helyi klímához, az adott település adottságaihoz és vízháztartásához. A pályázatok a szakmai szervezetek bevonásával valósulnak meg a közlemény szerint. Az erdőgazdaságoknak, a vízügynek, a tájépítészetnek, a kutatóknak, az önkormányzatoknak és a helyi közösségeknek is lesz feladatuk az átfogó változásban.

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Kezdőlap    Belföld    Feltöri a betont az Élő Környezetért Felelős Minisztérium

településfásítás

gajdos lászló

élő környezetért felelős miniszter

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