Feltöri a betont az Élő Környezetért Felelős Minisztérium

A nyári hőséget és vízveszteséget is mérsékeli, ha a településeket több zöldfelület színesíti, több fa árnyékolja. Az esővíz elvezetését és megtartását is segítik a zöldterületek. A kormány ezért a következő négy évben 57 milliárd forintot szán település-zöldítésre.

Összesen 18,2 milliárd forintból országfásítási program indul fenntartható fejlesztésekkel, szakszerű tervezéssel, tudatos fafajta-választással és az utógondozás biztosításával.

Az országfásítási program keretében a következő négy évben legalább:

12 millió csemetét ültetnek

1300 hektárnyi erdőtelepítés és 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítása.

4 milliárd forintot terveznek a már létező erdők fenntarthatóbbá tételére,

1 milliárdot pedig az integrált erdőtűzvédelmi akciótervre.

Emellett 39,6 milliárd forintot fordít a tárca a települések zöldítésére. A helyi közösségek dönthetnek arról, hogy miként teszik zöldebbé és élhetőbbé környezetüket. Szemléletváltást szeretne elérni a Tisza kormány, hogy a térkő és beton korszaka után a hosszú távon életképes és megfelelően gondozott közkertek, közparkok, fasorok és települési zöldfelületek létrehozása legyen a támogatott cél.

Négyféle önkormányzati pályázat indul, amikre valamennyi magyar település pályázhat.

14,9 milliárd forintot fordítanak új közparkok létrehozására és a meglévő zöldfelületek összekötésére.

10 milliárd forintból csökkentik a hőszigethatást a városokban, ahol lehetséges, feltörik a betonfelületeket.

Szintén 10 milliárd forintot költenek négy év alatt a meglévő parkok és zöldfelületek megújítására, új növények ültetésére, az elpusztult fák pótlására.

4,4 milliárd forintból alakítják át az iskolák, óvodák, bölcsődék, rendelők udvarát zöld közösségi terekké.

A program olyan projektekre épül, amelyek illeszkednek a helyi klímához, az adott település adottságaihoz és vízháztartásához. A pályázatok a szakmai szervezetek bevonásával valósulnak meg a közlemény szerint. Az erdőgazdaságoknak, a vízügynek, a tájépítészetnek, a kutatóknak, az önkormányzatoknak és a helyi közösségeknek is lesz feladatuk az átfogó változásban.