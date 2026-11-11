ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.73
usd:
328.83
bux:
146591.85
2026. november 11. szerda Márton
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Karácsonyi ajándékot bont ki egy nő.
Nyitókép: Getty Images/Drazen Zigic

Yettel-kutatás: ennyi pénz megy karácsonyi ajándékokra családonként

Infostart / MTI

A magyarok idén 15 százalékkal többet, 86 ezer forintot terveznek költeni családonként átlagosan a karácsonyi ajándékokra a Yettel országos reprezentatív kutatása szerint, amelyet sajtótájékoztatón ismertettek szerdán Budapesten.

A Yettel idén hetedik alkalommal készítette el országos kutatását 2026. október 9. és 20. között, 1000 fő megkérdezésével. A minta reprezentatív a 18-69 éves magyar lakosságra nem, életkor, régió és településtípus szerint.

Simon György lakossági marketingigazgató ismertette: a magyarok idén átlagosan hat embert terveznek megajándékozni, a legaktívabbak 11-15 főnek készülnek ajándékkal.

Míg 2022-ben csaknem minden harmadik magyar visszafogta karácsonyi kiadásait, idén mindössze minden tizedik válaszadó tervezi, hogy kevesebbet költ ajándékokra és az ünnepi készülődésre, mint az előző évben - mondta. Az ajándékválasztásnál a többség szerint a legfontosabb, hogy személyes vagy személyre szabott (62 százalék) és hasznos (46 százalék) legyen, illetve a válaszadók a kedvező ár mellett egyre inkább mérlegelik a megfelelő ár-érték arányt (40 százalék).

A válaszadók negyede szeretné, ha az ajándék közös élményhez kapcsolódna. A kutatás szerint többség a meglepetést kedveli, tízből hatan viszont szeretnék, ha a megajándékozott előre elmondaná az igényeit.

Az ajándéktípusok közül a tárgyi ajándékok, az utalványok és az előre egyeztetett programok népszerűek.

Simon György arra is kitért, hogy most indul a legintenzívebb időszak a távközlési szolgáltatóknál az év végéig, amire idén számos fejlesztéssel készültek. Ezek között kiemelte, hogy a Yettel nyáron belépett a vezetékes szolgáltatási piacra, az optikai kábeles internetszolgáltatása 1,6 millió háztartásban elérhető.

A hat éve indult mobilnet alapú otthoni szolgáltatása már 3,4 millió háztartásban elérhető. Október közepén megújította a Yettel a TV szolgáltatását, amely box nélkül is használható az okostv-re telepített applikációval. Az MTI-nek elmondta: ezek előfizetőinek számát üzleti titokként kezelik.

Tájékoztatása szerint több mint 4100 bázisállomással rendelkezik a vállalat, ebből több mint 2800 5G-képes. A 5G hálózat lakosságra vetített kültéri lefedettsége meghaladja a 81 százalékot, és folyamatosan fejlesztenek – sorolta.

Kiemelte, hogy az adatforgalom az idén az első tíz hónapban már 1,1 exabyte (EB) volt, és még most indul a csúcsidőszak.

A kutatásból kiderült, hogy az ünnepek alatt többen néznek hagyományos csatornákat: a válaszadók 45 százaléka a klasszikus tévécsatornákat használja a leggyakrabban, 10 százalékponttal többen, mint az ünnepeken kívül. Az arány még a negyven év alattiaknál is 28 százalék, de esetükben már a Netflix streaming szolgáltató van túlsúlyban, ami a megkérdezettek harmada számára a leggyakoribb választás.

A streamingre fordított időről elmondta, hogy míg egy átlagos hétvégén a nézők 18 százaléka, karácsonykor közel negyede fogyaszt több mint négy órán át tartalmat. A tévézés és streamelés sokak számára közös családi programot jelent. Tízből hat válaszadónak – különösen a gyermekes háztartásokban élőknek (71 százalék) – fontos, hogy legyen olyan tartalom, amit együtt nézhet a család. A tévézők vagy streamelők több mint fele néz karácsonyi filmeket, tízből négyen sorozatokat, hárman pedig rajzfilmeket, meséket választanak, ezeket elsősorban a nők, míg a dokumentumfilmeket, hírműsorokat és sportközvetítéseket a férfiak részesítik előnyben a kutatás szerint.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Yettel-kutatás: ennyi pénz megy karácsonyi ajándékokra családonként

karácsony

ajándékozás

yettel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egészségügyi szakdolgozók az új bértábláról: „már május 15-én jeleztük, hogy hogyan kéne”

Egészségügyi szakdolgozók az új bértábláról: „már május 15-én jeleztük, hogy hogyan kéne”
Jövőre átlagosan 15 százalékkal emelkedhet az egészségügyi szakdolgozók alapbére. A kormány közel 192 milliárd forintot különítene el erre a célra, a tervezett intézkedés mintegy 123 ezer dolgozót érinthet. Az új bértábla azonban máris szakmai vitát váltott ki: a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szerint a rendszer jelentős béraránytalanságokat eredményezhet, és nem feltétlenül tükrözi a végzettség, a felelősség és a munkaterhelés közötti különbségeket. A részletekről Balogh Zoltán kamarai elnök beszélt az InfoRádióban.
Répássy Róbert a meghallgatásán javaslatot is tett a Tisza-kormánynak

Répássy Róbert a meghallgatásán javaslatot is tett a Tisza-kormánynak

A végrehajtói klánok megtörésére törekedett az igazságügyi tárca az Orbán-kormány 2010-es hivatalba lépése után – jelentette ki Répássy Róbert, a minisztérium volt államtitkára az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága előtti meghallgatásán.
 

„Tartoznak nekem ennyivel!” – Varga Judit Szókratésszel indított, majd kemény üzenetet küldött

Varga Judit ezt üzeni Magyar Péterről

Magyar Péter visszaüzent a volt feleségének

VIDEÓ
Európa lángokban: miért most mennek utcára az emberek? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Halál a futballpályán: megelőzhető a tragédia? Pánics Gergely, Inforádió, Aréna
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.12. csütörtök, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lezárult a béketárgyalás Kijev és Moszkva között, riadót fújtak a NATO keleti szárnyán - Háborús híreink szerdán

Lezárult a béketárgyalás Kijev és Moszkva között, riadót fújtak a NATO keleti szárnyán - Háborús híreink szerdán

Lezárult az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán béketárgyalás második napja Abu-Dzabiban, a felek nagyszabású hadifogolycseréről állapodtak meg. Az ukrán küldött optimistán nyilatkozott, Donald Trump elnöki megbízottjai pedig holnap Moszkvába utazhatnak, hogy Vlagyimir Putyinnal találkozzanak. Drónok miatt riasztották a NATO vadászgépeit és óvóhelyre küldték a lakosságot a balti államokban szerda reggel, miközben súlyos csapások érték Oroszország északnyugati részét és több ukrán várost is. A Leningrádi terület felett legalább 150 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem, a támadások tüzet és transzformátor-vészleállást okoztak Oroszország második legnagyobb kikötőjében, Uszty-Lugában. Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 46. héten, 2026-ban

Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 46. héten, 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/46. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e ezen a héten a főnyeremény.

BBC
Business Sport Travel Science
Clashes in Barcelona as thousands join Spain general strike

Clashes in Barcelona as thousands join Spain general strike

Tens of thousands of people have been taking part in the strike, called by the country's main unions over housing and the high cost of living.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 11. 21:48
Varga Judit: nem hinném
2026. november 11. 21:14
Három ponton módosítja a kormány a földtörvényt
×
×