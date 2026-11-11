Yettel-kutatás: ennyi pénz megy karácsonyi ajándékokra családonként

A Yettel idén hetedik alkalommal készítette el országos kutatását 2026. október 9. és 20. között, 1000 fő megkérdezésével. A minta reprezentatív a 18-69 éves magyar lakosságra nem, életkor, régió és településtípus szerint.

Simon György lakossági marketingigazgató ismertette: a magyarok idén átlagosan hat embert terveznek megajándékozni, a legaktívabbak 11-15 főnek készülnek ajándékkal.

Míg 2022-ben csaknem minden harmadik magyar visszafogta karácsonyi kiadásait, idén mindössze minden tizedik válaszadó tervezi, hogy kevesebbet költ ajándékokra és az ünnepi készülődésre, mint az előző évben - mondta. Az ajándékválasztásnál a többség szerint a legfontosabb, hogy személyes vagy személyre szabott (62 százalék) és hasznos (46 százalék) legyen, illetve a válaszadók a kedvező ár mellett egyre inkább mérlegelik a megfelelő ár-érték arányt (40 százalék).

A válaszadók negyede szeretné, ha az ajándék közös élményhez kapcsolódna. A kutatás szerint többség a meglepetést kedveli, tízből hatan viszont szeretnék, ha a megajándékozott előre elmondaná az igényeit.

Az ajándéktípusok közül a tárgyi ajándékok, az utalványok és az előre egyeztetett programok népszerűek.

Simon György arra is kitért, hogy most indul a legintenzívebb időszak a távközlési szolgáltatóknál az év végéig, amire idén számos fejlesztéssel készültek. Ezek között kiemelte, hogy a Yettel nyáron belépett a vezetékes szolgáltatási piacra, az optikai kábeles internetszolgáltatása 1,6 millió háztartásban elérhető.

A hat éve indult mobilnet alapú otthoni szolgáltatása már 3,4 millió háztartásban elérhető. Október közepén megújította a Yettel a TV szolgáltatását, amely box nélkül is használható az okostv-re telepített applikációval. Az MTI-nek elmondta: ezek előfizetőinek számát üzleti titokként kezelik.

Tájékoztatása szerint több mint 4100 bázisállomással rendelkezik a vállalat, ebből több mint 2800 5G-képes. A 5G hálózat lakosságra vetített kültéri lefedettsége meghaladja a 81 százalékot, és folyamatosan fejlesztenek – sorolta.

Kiemelte, hogy az adatforgalom az idén az első tíz hónapban már 1,1 exabyte (EB) volt, és még most indul a csúcsidőszak.

A kutatásból kiderült, hogy az ünnepek alatt többen néznek hagyományos csatornákat: a válaszadók 45 százaléka a klasszikus tévécsatornákat használja a leggyakrabban, 10 százalékponttal többen, mint az ünnepeken kívül. Az arány még a negyven év alattiaknál is 28 százalék, de esetükben már a Netflix streaming szolgáltató van túlsúlyban, ami a megkérdezettek harmada számára a leggyakoribb választás.

A streamingre fordított időről elmondta, hogy míg egy átlagos hétvégén a nézők 18 százaléka, karácsonykor közel negyede fogyaszt több mint négy órán át tartalmat. A tévézés és streamelés sokak számára közös családi programot jelent. Tízből hat válaszadónak – különösen a gyermekes háztartásokban élőknek (71 százalék) – fontos, hogy legyen olyan tartalom, amit együtt nézhet a család. A tévézők vagy streamelők több mint fele néz karácsonyi filmeket, tízből négyen sorozatokat, hárman pedig rajzfilmeket, meséket választanak, ezeket elsősorban a nők, míg a dokumentumfilmeket, hírműsorokat és sportközvetítéseket a férfiak részesítik előnyben a kutatás szerint.