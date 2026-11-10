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Az agresszív utas kitépte a helyéről a vészkijárat nyitására szolgáló kalapácsot, hadonászni kezdett, majd háromszor fejbe vágta a buszvezetőt.
Nyitókép: Police.hu

Felbőszült utas Vasban: kalapáccsal ütötte a busz vezetőjét

Infostart / MTI

Elfogták a rendőrök azt a férfit, aki október közepén menet közben megtámadta a helyközi autóbusz vezetőjét Vas megyében – közölte honlapján a rendőrség kedden.

A férfi megrángatta a mozgó jármű kormányát, többször megütötte a sofőrt, veszélyeztette az utasokat és a közlekedők biztonságát. A 31 éves támadót a rendőrök azonosították, elfogták és őrizetbe vették – olvasható a közleményben.

A férfi október 15-án a Sárvár és Bögöte között közlekedő járaton utazott. Káldon szeretett volna leszállni, de elaludt, amikor pedig észrevette, hogy elmulasztotta a megállót, rugdosni kezdte a busz ajtaját, majd üvöltve felszólította a sofőrt, hogy forduljon vissza.

A járművezető nem tett eleget a követelésnek, ezért az agresszív utas kitépte a helyéről a vészkijárat nyitására szolgáló kalapácsot, hadonászni kezdett, majd többször megrángatta a mozgó jármű kormányát, de a sofőr korrigált és az úton tartotta az autóbuszt – írták.

Hozzáfűzték: a megállást követően a felbőszült utas háromszor fejbe vágta a buszvezetőt, majd leszállt, és az ablaktörlő lapáttal ütötte a járművet. A sofőr lezárta az ajtókat és értesítette a rendőrséget.

A sárvári rendőrök a férfit, gyanúsítottként hallgatták ki, majd közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és más bűncselekmények miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

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