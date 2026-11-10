Bóka János: egy jogállamban nem a miniszterelnök dönti el, ki bűnös és ki nem

Bóka János hozzátette, az sem a jogállamiság jele, ha a miniszterelnökhöz közel álló média már a rendőrségi intézkedés előtt tudni véli, kit vesznek őrizetbe.

„Mert elfut a víz és csak a kő marad, de a kő marad” – idézte a politikus Wass Albert Üzenet haza című versét azt követően, hogy Magyar Péter kormányfő is ezt tette, amikor a Facebookon azt írta, a köztörvényes bűnözők nem politikai foglyok, „Ki mint vetett, azonképpen arat”.

Ennek előzménye az volt, hogy a Fidesz feltette a „politikai foglyok listájára” Orbán Áront, Orbán Viktor öccsét, miután hétfőn őrizetbe vett a rendőrség négy embert, akiket anyagi haszonszerzés céljából bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsítottak meg. Sajtóértesülések arról szóltak, hogy a gyanúsítottak egyike Orbán Áron, és Magyar Péter is erről posztolt.

Orbán Viktor hétfőn napközben a Facebook-oldalán az öccse őrizetbe vételéről szóló híreket úgy kommentálta: „a célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz”.

A gyanú szerint a négy őrizetbe vett ember 2024-ben, több hónapon keresztül segített vietnámi állampolgároknak Nyugat-Európába jutni. Magyarország vietnámi külképviseletein a vízumszerzésben működtek közre az elkövetők, akik személyenként úgynevezett toborzási díjat számoltak fel, amelyen közösen osztoztak.

A beszerzett információk alapján a vietnámiak célja az volt, hogy a jobb élet reményében Nyugat-Európába jussanak. A négy személy ehhez nyújtott segítséget – az eddigi adatok szerint – több mint száz embernek.