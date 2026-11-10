Az AKA Zrt. felkészült az M5-ös téli üzemeltetésére

A három üzemmérnökségen folyamatos téli ügyeleti szolgálatot működtetnek november 10-étől március 15-éig, szükség esetén pedig 26 járművet tudnak bevetni a sztráda síkosságmentesítésére – tartalmazza a közlemény.

Azt írták, hogy 12 saját hókotróval rendelkeznek, amelyek munkáját 7 multifunkciós, sózásra is használható Unimog jármű segíti. További három rakodógép és szükség esetén négy bérelt jármű is hozzájárul az autópálya biztonságos fenntartásához.

A mérnökségek munkáját 12 órás váltásokban irányítják, a gépkocsivezetők és a diszpécserszolgálat munkatársai szintén váltott műszakban dolgoznak, továbbá a forgalom folyamatos ellenőrzése érdekében napközben kétóránként, éjszaka pedig négyóránként végzik az autópálya állapotának monitorozását – sorolták.

A balesetmegelőzést segíti a csomópontokban és pihenőhelyeken elhelyezett forgalomfigyelő kamerarendszer, az autópálya mentén található meteorológiai állomások pedig 5 percenként küldenek friss adatokat az aktuális időjárásról – tették hozzá.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a balesetmentes közlekedés nem csupán a szolgáltatók feladata, hanem a közlekedők felelősségteljes magatartásán és gépjárműveik felkészültségén is múlik. Különösen a téli időszakban fontos, hogy a járművezetők nagyobb figyelmet fordítsanak egymásra, és téliesítsék járműveiket. Fontos, hogy a megszokott sebességüket az időjárási körülményekhez igazítsák, mivel az extrém téli időjárás a karbantartó flottának is kihívást jelenthet – olvasható a közleményben.

Nyitóképünkön a januári takarítás Budapesten.