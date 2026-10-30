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ARÉNA - PODCASTOK
Professional microphone in radio studio
Nyitókép: avdyachenko/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Baán László, Thaisz Miklós, Turi Attila, Révész Renáta, Polcz Alaine és Farkas András.

Szombat

11.00 Thaisz Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetője

14.00 Baán László, a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója

16.00 Németh Ferenc Nyugat-Balkán-szakértő

18.00 Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője és Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója

23.00 Zalai Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, az Európa-tanulmányok Tanszék oktatója

Vasárnap

5.00 Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke

8.00 Révész Renáta Liliána pszichológus, gyásztanácsadó

13.00 Sándor Ildikó néprajzkutató

14.00 Pilling János pszichiáter, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének munkatársa

16.00 Polcz Alaine, író

18.00 Farkas András nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru News alapítója

23.00 Hegedűs Katalin egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet oktatója

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Kezdőlap    Belföld    Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

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Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
Költségvetés: kockázatok és mellékhatások. Nyeste Orsolya és Árokszállási Zoltán, Inforádió, Aréna
Nyugdíj 2027: ki jár jól, és ki marad le? Farkas András, Inforádió, Aréna
 
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2026.11.02. hétfő, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
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