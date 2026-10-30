Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Thaisz Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetője
14.00 Baán László, a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója
16.00 Németh Ferenc Nyugat-Balkán-szakértő
18.00 Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője és Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója
23.00 Zalai Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, az Európa-tanulmányok Tanszék oktatója
Vasárnap
5.00 Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
8.00 Révész Renáta Liliána pszichológus, gyásztanácsadó
13.00 Sándor Ildikó néprajzkutató
14.00 Pilling János pszichiáter, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének munkatársa
16.00 Polcz Alaine, író
18.00 Farkas András nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru News alapítója
23.00 Hegedűs Katalin egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet oktatója