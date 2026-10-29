Nagy veszélyt kell elhárítani a Balatonnál

Rák Csaba, az egyesület „Balaton 0 karó” nevű kezdeményezésének koordinátora arra hívta fel a figyelmet, hogy rengeteg, elsősorban a horgászok által használt karó került a Balatonba az évek során, ezek közül sok mára elkorhadt, letört, elhagyatottá és komoly veszélyforrássá vált.

Hangsúlyozta, ez nem csupán a múlt öröksége, a mai napig kerülnek a tóba újabb karók, amelyeket a vonatkozó jogszabály szerint el kellene távolítaniuk a kihelyezőknek, de ez gyakran nem történik meg.

„Évtizedek óta jelen van ez a probléma, mégsem foglalkozott eddig vele senki kellő súllyal” – fogalmazott. Megjegyezte, különösen az északi part egyes részein súlyos a helyzet, ahol helyenként tucatjával találhatók egymás közelében ilyen karók.

Arra figyelmeztetett, hogy egy SUP-ról vízbe eső ember, egy csónakból kiugró gyermek vagy egy fürdőző számára egy ilyen rejtett karó súlyos, akár tragikus sérülést is okozhat.

A koordinátor hozzátette, az alacsony vízállás rendkívüli lehetőséget kínál, hiszen láthatóvá tett számos olyan akadályt, amely magasabb vízállásoknál nem észlelhető.

„Lehetőségünk van arra, hogy közös erővel megszabadítsuk a Balatont ezektől a veszélyes, elhagyott karóktól, de ez a lehetőség nem tart örökké” – jelentette ki, rámutatva arra: a kezdeményezés célja a Balaton egészére kiterjedő társadalmi összefogás.

Rák Csaba felkérte a konferencián részt vevő balatoni polgármestereket, hogy minél előbb vegyék fel a kapcsolatot a helyi horgászegyesületekkel, és kezdjék meg egy közös karómentesítő akció megszervezését.

„Nem hónapok múlva, nem jövő tavasszal, hanem most kell cselekednünk!” – hangsúlyozta. Megjegyezte, ehhez nem hatalmas anyagi forrásokra, hanem elhatározásra, együttműködésre és tenni akarásra van szükség.

Közölte, a kezdeményezés nem a horgászok ellen irányul, nem felelősöket keresnek, hanem partnereket.

Szólt arról is, hogy több partszakaszon stégeket és más vízi építményeket is érintenek az elmúlt évtizedekben kialakult rendezetlen állapotok, amelyek szintén mielőbbi megoldásra várnak, de azok különböző szervezetek, hatóságok feladatkörébe tartoznak.

Kerekes Péter, a vízipolgárőr-egyesület elnöke arról beszélt, hogy tíz hajójuk, egy darus dereglyéjük és egy önjáró úszó munkagépük van, amelyeket felajánlanak az összefogáshoz.

Beszámolt arról is, hogy a vízüggyel, a vízirendészettel és nyolc nyugati tóparti önkormányzattal együttműködve végzik a munkájukat több éve. Felidézte, hogy a karómentesítést 2022-ben Gyenesdiás indította el a polgárőrséggel összefogva, majd a szomszédos Vonyarcvashegy is csatlakozott egy idő után. A két település előtti vizek megtisztítását követő években újra több száz otthagyott karót kellett eltávolítani a tómederből – mondta.

Pali Róbert, a BSZ elnöke (Vonyarcvashegy független polgármestere) a konferencia végén közölte, hogy a szövetség levélben fordul az önkormányzatok vezetőihez, valamint a Magyar Országos Horgász Szövetséghez (MOHOSZ), kérve őket, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.