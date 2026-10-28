Fidesz: a kormány szétveri az Otthon Start programot

Otthon Start helyet „otthon stopot" hozott a Tisza, sok tízmilliós számlával a fiatalok számára – fogalmazott Panyi Miklós.

Véleménye szerint az új konstrukció számos társadalmi csoport számára nehezíti meg a lakáshitel felvételét, a gyors bevezetés miatt pedig a bankok egyelőre nem készültek fel a megváltozott helyzetre.

Panyi Miklós arról beszélt: csak a költségvetési szempontokat nézi a program, ez pedig rossz és nehéz helyzetbe hozza a magyar fiatalokat és a magyar családokat.

Kijelentette: átgondolatlanság, koncepciótlanság és fejetlenség van a Tisza-kormányban. Hangsúlyozta: az Otthon Start program bevezetését kéthónapos előzetes kommunikáció és „szoros egyeztetési láncolat" előzte meg.

Az interneten közvetített eseményen a politikus hangsúlyozta, a kampányban és a következő hónapokban sem a Tisza Párt, sem Magyar Péter nem beszélt arról, hogy változtatni fognak az Otthon Start programon.

Panyi Miklós kifogásolta, hogy az azonnali változtatás nehéz helyzetbe hozza a korábbi konstrukciót igénybe véve lakást vásárolni kívánókat.

Arról beszélt: a Wekerle Plusz program vesztesei lesznek a használt lakás vásárlásában gondolkodók, hozzátéve, ebbe a körbe sokan tartoznak a kisebb keresetűek és a vidéken élők közül.

Mint mondta, előbbieket a magasabb ár, utóbbiakat az újépítésű otthonok szűkösebb kínálata tolja a régebben épült ingatlanok felé.

Panyi Miklós kijelentette, rontja a hitelfelvevők helyzetét az is, hogy a Wekerle Pluszt a családok más kamattámogatott otthonteremtési hitelekkel nem kombinálhatják.

Véleménye szerint a Wekerle Plusz nem jelent versenyképes alternatívát a külföldről hazatérni szándékozó fiataloknak, és kifogásolta a közszolgálati dolgozók egymillió forintos otthontámogatásának kivezetését is.

Panyi Miklós úgy nyilatkozott, egy 25 évre felvett 50 millió forintos hitel havi törlesztőrészlete 55 ezer forinttal lesz magasabb ebben a konstrukcióban, ami azt jelenti, hogy 10 millió forintonként 3,3 millióval többet kell végül visszafizetniük a hitelfelvevőknek.

A politikus „hazugságnak" nevezte, hogy az előző kormányzat által bevezetett programban valaki több lakás vásárlására is vehetett volna fel kedvezményes hitelt.

A kormányfő azon felvetését, hogy a korábbi program a jobban keresőket részesítette előnyben, úgy cáfolta: az adóstársak jövedelmének egybeszámítása és az eltartottak számának figyelembe nem vétele miatt felfelé torzít a kormányzat által használt adatsor.

Panyi Miklós vélekedése szerint Magyarországon nehezedni fog a fiatalok élete, akik a munkanélküliség növekedése esetén lehet, hogy elhagyják az országot.

Szavai szerint „gazdaságpolitikai koncepció sincsen nagyon a Tiszánál", nem látni, merre megy előre és „reagáló pályán lesz" a gazdaság, mert hiányzik annak beruházási és munkahelyteremtési „lába".

Panyi Miklós „a hazugság költségvetésének" nevezte a 2027-est, mondván, abban számos, egyes társadalmi csoportok számára kedvezőtlen változás szerepel.

Kérdésre válaszolva brüsszeli elvárás teljesítéseként beszélt a kormányzat által tervezett bérlakásprogramról, megemlítve, hogy ez a megoldás Nyugat-Európában a szociálisan rászorulók között különösen a bevándorlók lakhatását oldja meg.