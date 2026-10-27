Magyar Péter közlése újabb jel a december 24-ével kapcsolatos döntésre

Az Országgyűlés jövő héten szavaz a Tisza azon javaslatáról, hogy már idéntől munkaszüneti nap legyen december 24-e – közölte Magyar Péter a Facebookon. Szintén jövő héten várható döntés az új legfőbb ügyész személyéről is.

A köztársasági elnök október 12-én Fejes Péter volt Vas megyei főügyészhelyettest javasolta legfőbb ügyésznek.

Fejes Péter jogász, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. Vas megyei főügyészhelyettesként ment nyugdíjba 2025-ben.

Az előző legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint július 22-én nyújtotta be lemondását, megbízatása augusztus 25-én megszűnt.

Baka András köztársasági elnök szeptember 21-én jelentette be, hogy Szathmáry Zoltánt, a Legfőbb Ügyészség osztályvezető ügyészét jelöli legfőbb ügyésznek.

Magyar Péter szeptember 22-én bejelentette, hogy a Tisza-frakció nem támogatja a jelöltet. Kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen a legfőbb ügyész.

A Sándor-palota még aznap közölte: a köztársasági elnök megtette javaslatát a legfőbb ügyész személyére, a döntés az Országgyűlés feladata és felelőssége.

Szeptember 28-án a parlament ismét leszavazta Szathmáry Zoltán jelöltségét. Sajtóhírek szerint Tisza-frakció többek között azért utasíthatta el Szathmáry Zoltánt, mert testvére az Alkotmányvédelmi Hivatal osztályvezetőjeként az ukrán pénzszállító autó március 5-i elfogása miatt indult büntetőeljárás egyik gyanúsítottja.

Az alaptörvény szerint a legfőbb ügyészt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja kilenc évre a képviselők kétharmadának szavazatával.