Kigyulladt egy mozdony: késések, pótlóbuszok

Kigyulladt egy személyvonatot vontató dízelmozdony a Pest megyei Ócsa és Felsőpakony között – közölte a katasztrófavédelem kedden a honlapján. A Mávinform tájékoztatása szerint hosszabb eljutási időre és pótlóbuszokra kell számítani Budapest és Lajosmizse között.

A katasztrófavédelem közlése szerint a mozdony motorterében keletkezett tűz, a lángokat két habosított vízsugárral eloltották a fővárosi hivatásos tűzoltók. Az utasok rendben leszálltak a vonatról.

A Mávinform azt írta, a Budapest-Lajosmizse vonalon Ócsa és Gyál között pótlóbuszok közlekednek.