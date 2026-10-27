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Nyitókép: Katasztrófavédelem

Kigyulladt egy mozdony: késések, pótlóbuszok

Infostart / MTI

Lángolt egy mozdony Ócsa közelében, hosszabb eljutási időre kell számítani Budapest és Lajosmizse között.

Kigyulladt egy személyvonatot vontató dízelmozdony a Pest megyei Ócsa és Felsőpakony között – közölte a katasztrófavédelem kedden a honlapján. A Mávinform tájékoztatása szerint hosszabb eljutási időre és pótlóbuszokra kell számítani Budapest és Lajosmizse között.

A katasztrófavédelem közlése szerint a mozdony motorterében keletkezett tűz, a lángokat két habosított vízsugárral eloltották a fővárosi hivatásos tűzoltók. Az utasok rendben leszálltak a vonatról.

A Mávinform azt írta, a Budapest-Lajosmizse vonalon Ócsa és Gyál között pótlóbuszok közlekednek.

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Kezdőlap    Belföld    Kigyulladt egy mozdony: késések, pótlóbuszok

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