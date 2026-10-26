Hétfőn hatalmas munka kezdődik az egyik legfontosabb autópályánkon

A Magyar Közút a téli időszak előtt közel 35 ezer négyzetméternyi burkolatot újít fel, összesen mintegy 9 kilométer hosszon. A munkákhoz 8400 tonna aszfaltot használnak fel. A beavatkozások során a pályaszerkezet elöregedése miatt a kötő- és a kopóréteget is kicserélik – közölte közösségi oldalán Vitézy Dávid miniszter.

Az első ütemben, október 26–27-én az M1–M7 közös, Budapest felől kivezető szakaszán, az autópályák szétválásánál lezárják a középső sávot. Az M7-es felé a belső, az M1-es felé a külső sávon haladhat a forgalom. Az M7-es Balaton felé vezető oldalán az M0-sra, valamint az Érd és Törökbálint felé vezető 8103-as útra vezető lehajtót is lezárják. Kerülni az érdi csomóponton keresztül lehet.

Október 27–28-án az M7-es Budapest felé vezető oldalán, a Sport utcai csomópontnál a külső lassítósávot zárják le, a lehajtás azonban továbbra is biztosított marad. Október 28–29-én ugyancsak a főváros felé vezető oldalon, az M0-s csomópont közelében, mintegy 500 méteren lesz lezárva a külső sáv. A budaörsi felhajtás ez idő alatt is használható marad.

Az első ütemben 5500 négyzetméteren dolgoznak: a 7 centiméter vastag kötőrétegre 4 centiméteres kopóréteg kerül. A burkolatjavítások novemberben az M7-es autópálya és az M0-s autóút további érintett szakaszain folytatódnak.

A munkák ütemezése az időjárástól és a kivitelezés körülményeitől függően változhat. A forgalomkorlátozásokról és az aktuális közlekedési helyzetről a Magyar Közút az Útinform szolgálatán keresztül ad tájékoztatást. A lezárások időszakosan torlódásokat és hosszabb menetidőt okozhatnak.