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Doktornő méri egy idősebb páciens vérnyomását a az orvosi rendelőben.
Nyitókép: Getty Images/Lourdes Balduque

Hétfőtől nagy változás kezdődött a magyar kórházakban

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Hétfőn elindítjuk a betegelégedettség országosan egységes, standardizált mérését – közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a hétvégén, hozzátéve: egy anonim betegbiztonsági bejelentő- és bejelentővédelmi rendszert is létrehoznak, hogy az állása elvesztésének fenyegetése nélkül minden ápoló, asszisztens, orvos és egészségügyi dolgozó biztonságosan jelezhesse, ha a betegellátás során veszélyes körülményeket, súlyos szakmai problémákat vagy visszaéléseket tapasztal.

Az egészségügyi ellátás minőségének javításához elengedhetetlen, hogy meghallgassuk a betegeket és azokat is, akik nap mint nap gondoskodnak róluk: az ápolókat, asszisztenseket, orvosokat és valamennyi egészségügyi szakdolgozót – írta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán a hétvégén, hozzátéve: „hétfőn elindítjuk a betegelégedettség országosan egységes, standardizált mérését. Ennek célja, hogy rendszeresen és összehasonlítható módon megismerjük a betegek tapasztalatait, és ezek alapján fejleszthessük az ellátás minőségét.”

Mint írja, kiemelten számítanak a pozitív visszajelzésekre is, szeretnék megismerni és elismerni azokat az osztályokat, szakembereket és jó gyakorlatokat, amelyekkel a betegek elégedettek.

  • A betegelégedettség mérése az ellátás során szerzett tapasztalatokról szól.
  • A hivatalos panaszok megtételére továbbra is a külön erre szolgáló betegjogi és panaszkezelési eljárások állnak rendelkezésre.
  • A betegek visszajelzéseinek megerősítésével párhuzamosan az egészségügyi dolgozók hangját is fel akarják erősíteni.

„És ami legalább ennyire fontos: meg akarjuk védeni őket. Ezért kormányzati szándékunk egy országos, úgynevezett whistleblowing, vagyis betegbiztonsági bejelentő- és bejelentővédelmi rendszer mielőbbi bevezetése, amely a fejlett egészségügyi rendszerekben már alkalmazott megoldásokra épül” – írta, hozzátéve:

a cél, hogy minden ápoló, asszisztens, orvos és egészségügyi dolgozó biztonságosan jelezhesse, ha a betegellátás során veszélyes körülményeket, súlyos szakmai problémákat vagy visszaéléseket tapasztal.

„Azt akarjuk, hogy senkinek ne kelljen félnie a következményektől, ha a betegek biztonsága érdekében megszólal. Tudom, hogy ma sok egészségügyi dolgozó azért hallgat, mert attól tart, hogy a jelzésének személyes következményei lesznek. Ezen változtatnunk kell” – vélekedik a miniszter.

Egy nővért ne lehessen megfélemlíteni, hátrányosabb műszakbeosztással büntetni, áthelyezni vagy szakmailag ellehetetleníteni azért, mert jóhiszeműen jelez egy problémát. Egyetlen egészségügyi dolgozónak se kelljen attól tartania, hogy elveszítheti a munkáját, ha felhívja a figyelmet egy betegbiztonsági kockázatra. Ehhez olyan országos rendszert alakítunk ki, amely lehetőséget biztosít a bizalmas, akár anonim bejelentésre, a közvetlen munkahelyi vezetéstől független bejelentési csatornát kínál, és valódi jogi, valamint intézményi védelmet nyújt a megtorlással szemben – tette hozzá.

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Kezdőlap    Belföld    Hétfőtől nagy változás kezdődött a magyar kórházakban

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